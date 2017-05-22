〈中部〉日治老屋改裝理髮店 古味十足

2017-05-22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕相較原嘉義黃文醫院面臨被拆命運，民生北路二百三十號、與黃文醫院同時期興建的老屋，經美髮設計師蕭淑娟跟兒子陳郁勻與媳婦林漢瑛改造，二樓打造為東洋風格的男士理髮跟美甲空間，讓老屋重現摩登風貌。

蕭淑娟八年前向開茶葉行的房東承租這棟老屋，將一樓重新裝潢作為髮型設計空間，二樓四間房間因房東仔細在外牆蓋塑膠布維護，加上蕭淑娟等人進駐整修，保存良好的木門窗花、磨石子手扶梯、紅磚地板等，打造濃濃東洋風空間。

蕭淑娟說，老屋狀況不錯，是因房東之前有居住使用，一年多前，其子陳郁勻從澳洲學美髮設計回國，加上媳婦林漢瑛有美甲手藝，於是把二樓分作男士理髮、美甲的運用空間，裝潢整修時也配合日式建築風格搭配家具及色調，盼保存老屋的原汁原味。