〈台北都會〉基隆龍舟點睛 24隊30日競技

2017-05-21

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市龍舟賽將於卅日端午節當天在八斗子漁港登場，共有廿四隊、六百廿四人參賽，市府昨天依照古禮舉行龍舟點睛儀式，祈求練習及競賽過程順利，也為系列活動揭開序幕。

基隆龍舟賽從八十二年開始舉辦，原本在基隆港進行，受輪船航道等因素影響，七年前改到八斗子漁港，今年賽制分為社會男子組、社會女子組和機關行政組，採單淘汰制，共廿四隊報名，爭奪最高獎金二萬元。

市長林右昌昨天擔任主祭官，依循古禮為龍舟點睛，他表示，龍舟賽是傳統盛事，預祝選手都能獲得佳績，同時也祈求市政昌隆、國泰民安，端午節當天除了龍舟賽，還有園遊會等活動，邀請民眾來基隆作客。