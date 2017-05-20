〈中部〉平埔族正名修法 中區座談有異見

2017-05-20

〔記者歐素美／台中報導〕第二場「建構平埔族原住民民族權利體系諮詢座談會」昨在豐原舉行，上百名中部地區的平埔族代表參與，對於平埔族「正名」採修憲或修正原住民身分法，與會人員看法分歧。政務委員林萬億及原民會主委夷將．拔路兒表示，憲法已明確保障原住民權益，希望大家支持原住民身分法修正草案，早日完成平埔族「正名」。

這項座談會由林萬億主持，夷將．拔路兒及台中市原民會主委馬耀谷木等皆出席，並有上百名來自南投、苗栗等地區的平埔族人到場。

要求須修憲 增列「平埔原住民」

原民會簡報指出，原住民身分法修正草案對平埔原住民身分認定大幅放寬，凡直系血親在日治時期戶口調查簿種族欄登記有「熟」者，皆可申請認定平埔原住民。部分與會人員質疑，為何台中市還沒有開放平埔族登記？家住豐原的平埔族潘誠人表示，是否為平埔族後代，戶政單位皆有資料，政府應積極推動，主動通知平埔族前往登記。

與會多位平埔族代表皆感謝蔡英文總統上任後，推動平埔族正名運動，有人要求讓原住民身分法修正草案通過，取得「正名」身分，再來爭取其他權益；但有人則堅持以修憲方式，在平地原住民條文下增列平埔原住民，並要求針對平埔族的轉型正義有明確的法律敘述，不能以「平埔原住民之民族權利，另以法律定之」唬弄過去。

林萬億籲支持「原住民身分法」修正

林萬億表示，去年底即提出原住民身分法修正草案，原訂今年二月送立法院，因行政院長林全說「外面有聲音」，才決定召開五場「建構平埔族原住民民族權利體系諮詢座談會」，加強溝通。

針對與會人員對修憲或修正原住民身分法意見分歧，林萬億說，修憲工程浩大，曠日廢時，憲法僅第四條因參政權才分山地原住民及平地原住民，其餘並不分平地、山地，憲法增修條文第十條已明確保障原住民權益，其他如原住民工作權保障法、原住民族教育法及目前推動的原住民族語言發展法，只要平埔族正名即可全部享有，其他法源若有需要才會另訂，呼籲大家支持原住民身分法修正草案，早日完成平埔族「正名」。