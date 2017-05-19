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〈中部〉巧聖仙師魯班公獎 155人獲達人新秀獎

2017-05-19

〔記者蘇金鳳、李忠憲／台中報導〕勞工局十八日舉辦巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀頒獎活動，共有十一項職類，有一五五人獲獎；此外，「魯班設計創意節暨WING產官學研策略論壇系列活動」則在豐園北科大木創中心舉行，現場探討台灣森林產業發展、智慧木工機械發展、自動化設備整線銷售等三大議題。

304選手參賽 11項職類

勞工局昨舉行巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀選拔的頒獎活動，共有三百零四位選手參賽，一五五人獲獎，由市長林佳龍親自頒獎。

賴作明 獲木藝大師獎

其中，「木藝大師獎」由文化部文化資產局認證漆藝文物保存者賴作明榮獲，並獲得五十萬元最大獎，他並將作品「六鯉迴旋」贈送給林佳龍，感謝市府對於傳統技藝的重視。

此外，市府還選出二位賢拜，一位是高齡八十七歲的竹編名師江阿本，作品「生命故事」竹編樹就在台中民俗公園展出。

另一位是六十一的木雕賢拜劉明源，雖是身障者，但從小就愛木雕，因木雕要搬重物，當初拜師時，他的師父還懷疑他能持續多久，而劉明源不但表現最好，最大件的木雕作品還是他做的，而且自我要求很高，一般升格為師父約三年，他在學習五、六年後才升格師父。

獲得木雕達人的六十歲陳文星，從事招牌的工作廿多年，但他從小就喜歡木雕，十年前開始學木雕，而且在無師自通的情況下，還雕出十二生肖，有朋友看到他的作品，推薦他到原台中縣參加創作藝術美術比賽，竟獲得第二名，讓他充滿成就感。

此外，「魯班設計創意節暨WING產官學研策略論壇」昨日在豐園北科大木創中心舉行第二場次。論壇中探討台灣森林產業發展、智慧木工機械發展、自動化設備整線銷售等三大議題，希望激發出各相關產業新的創意產業價值及未來應用趨勢。

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  • 巧聖仙師魯班公獎職場達人新秀選拔活動，其中「木藝大師獎」由賴作明先生榮獲，並可獨得最高獎金50萬元。（記者廖耀東攝）

    巧聖仙師魯班公獎職場達人新秀選拔活動，其中「木藝大師獎」由賴作明先生榮獲，並可獨得最高獎金50萬元。（記者廖耀東攝）

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