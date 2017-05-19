〈中部〉納稅錢這樣花？ 文化局一張簡介68元

2017-05-19

一份A4導覽摺頁 等於一個便當錢

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員王立任十八日在文教質詢踢爆，文資處編印「發明好神巧聖先師魯班」導覽簡介，才A4大小，一張竟花費六十八元，相當於一個便當的價錢，直批納稅錢是這樣花的？文化局長王志誠解釋，內容含文獻整理、插畫與美編，未來酌予降低價格。

王立任說，台中市文化資產經由文化局登錄、指定多達二七○項以上，但去年所出版的導覽簡介只新增四種，比例明顯偏低，看不出文化局對文化資產的推廣及教育的用心，事實上，這都有完整的調查研究，導覽簡介的編印並不難。

王立任接著拿出由文化資產處編印的「發明好神巧聖先師魯班」導覽摺頁，質疑該份簡介印製一○○○張，經費竟高達六八○○○元，等於每一張A4大小的簡介要六十八元，一張簡介要花費納稅人一個便當的錢，這樣的經費支出合理嗎？

議員怒批浪費 要求控制3元以下

王立任又說，推廣文化資產的導覽簡介，雖不排斥精美的設計和品質，但仍需考量此種導覽簡介民眾可能看完即丟棄，因此要有成本的考量，一般A4大小的導覽簡介，應該將成本控制在三元以下，才不會招致批評浪費納稅人的錢。

他怒批，一開始看到這個價錢還以為自己眼花，甚至覺得不可思議，也從沒聽過一張給民眾的導覽簡介竟然要價六十八元，並當場詢問副市長林依瑩及文化局長王志誠，若以市民的角度來思考，可以接受這種價錢嗎？納稅人的錢是這樣花的？

局長：將檢討 斟酌降低印製成本

王立任表示，文化推廣經費有限，文化資產處應該要有更嚴謹的態度，珍惜納稅人的錢，並將錢有效運用、審慎規劃，才能擴大推廣文化資產，不該再發生這麼離譜的事件；林依瑩指出，會對該經費進一步調查。

王志誠解釋，簡介文宣並非僅有純文字，也包含文獻整理，並採用插畫編排，由於插畫價格未有一定標準，加上還有圖畫設計與美編，是否確實稍嫌偏高，未來將會檢討，斟酌降低印製單價成本。