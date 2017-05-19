〈中部〉能源轉型缺民營電廠 李進勇批不敢打老虎
2017-05-19
〔記者林國賢／雲林報導〕經濟部能源轉型配比計畫未規範民營電廠，雲縣長李進勇昨大動作召開記者會，痛批經濟部不敢打老虎，圖利民營電廠，能源轉型恐淪為空談。
李進勇指出，經濟部規劃二○二五燃煤發電比降至卅%，但計畫只規範公營電廠，且未見能源轉型搭配污染減量之配套規劃，放任民營電廠持續使用劣質燃煤，危害空氣品質與人民健康。
要求經濟部促台塑提時間表
李進勇強調，麥寮電廠發電量佔全國十一%，雲縣府竭盡所能要求該電廠減量二百五十多萬噸生煤，但六輕每年生煤量仍逾九百萬噸，對雲林甚至中部地區的空氣品質影響甚鉅，應要求台塑改用乾淨的燃料如天然氣來發電。
李進勇強烈要求經濟部把民營電廠納入能源轉型計畫，敦促台塑提出能源轉型時間表，否則應停止台電與麥電的購電契約。
李進勇說，雲林縣府也將強硬要求台塑麥寮六輕電廠速提轉型計畫，配合全國燃煤降至卅%政策，用天然氣取代生煤，用治本方式解決空氣污染問題，並在六、七月份許可證展延審查上，善盡嚴格把關的責任。
台塑：評估3機組天然氣取代
台塑麥寮管理部表示，麥寮電廠三部六十萬千瓦燃煤發電機組，採嚴格末端排放管理，其硫氧化物、氮氧化物、粒狀物等空污排放物都遠低於國家標準，趨近於天然氣發電機組，使用天然氣在貯存與運輸風險性都比燃煤高，天然氣取代燃煤並非只有利而無害。
台塑管理部指出，配合政府二○二五年能源配比政策，麥寮汽電公司將評估這三座發電機組用天然氣取代煤炭，化解外界對於燃煤電廠污染環境疑慮。
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