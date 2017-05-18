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〈中部〉中捷綠線進彰市 議員要求東移

2017-05-18

建議至少到東區副都心

〔記者劉曉欣／彰化報導〕要求捷運進入彰化市區！台中捷運綠線確定延伸到彰化市，但路線只到彰化市郊區，縣議員林世賢、張瀚天昨在縣議會定期大會質詢時強調，這樣對市區幫助不大。林世賢建議路線應該「東移」，至少到東區副都心；張瀚天則認為，應該要延伸進入市區，才真正對彰化市有幫助！

並與東區擴大都計同步

張瀚天昨天質詢表示，如果彰化市有捷運只是單一路線的話，對於交通與地方發展不大，應該採取環狀路線，才能真正帶動地方發展，最重要的是要深入市區；現在中捷綠線彰化延伸線的計畫路線是延著金馬東路，應該要有配套措施，彰化市東區擴大都市計畫應該要同步進行，才能真正有助益。

林世賢則強調，彰化縣政府應該爭取中捷綠線進入彰化市，應該要進入彰化市東區，因為東區未來可以結合彰化東區擴大都市計畫，讓捷運進入東區新都心，將來才能串連市區環狀捷運路網，現有計畫路線對於彰化市民或是都市整體發展來說都是「擦邊球」，希望能以市民最大利益為考量。

魏明谷稱將會廣徵民意

針對縣議員的質詢，縣長魏明谷表示，台中捷運綠線進入彰化市，縣府就有行政管轄權，而建設經費縣府也要分擔，路線部分，縣府當然有決定權，在路線規劃之前，當然會廣徵民意，未來也將爭取彰化市區環狀捷運路網，把捷運從「點」拉成「線」，讓彰化市民對捷運真正有感。縣府工務處長林漢斌則強調，目前仍在進行可行性的評估，路線都尚未定案，這不只是考量路線的問題，還要有都市計畫的配套對策。

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  • 彰化縣議員林世賢認為中捷綠線延伸到彰化市，以現有規劃的路線應該要東移。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化縣議員林世賢認為中捷綠線延伸到彰化市，以現有規劃的路線應該要東移。（記者劉曉欣翻攝）

  • 彰化縣議員張瀚天強調，中捷綠線要到彰化市，就要進入市區。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣議員張瀚天強調，中捷綠線要到彰化市，就要進入市區。（記者劉曉欣攝）

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