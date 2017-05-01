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〈南部〉高抗災平台訊號 500人連署爭恢復
2017-05-01
平台預訂今拆
〔記者陳彥廷／屏東報導〕林邊運動公園旁高抗災通信平台預訂今天拆除，四月開始電信訊號變弱，昨天發生規模六地震，當地居民卻未收到災防告警訊息，引發不滿，近五百位居民連署要求「恢復訊號」。
「高抗災通信平台是要確保居民的身家財產」，活動發起人阿佩說，現在光林、林邊村等內五村電信訊號宛如「人間蒸發」，八十餘歲老母最期待與孫子的視訊通話，但因手機打不通已成奢求。林邊人對八八風災餘悸猶存，該抗災通信平台不該被斷訊。
去年要求退場
NCC在八八風災後考量救災困難設立該高抗災通信平台，林邊鄉公所出租地、六家電信業者出資近兩千萬元興建具備援機制平台，每月支付四十元租金。
因設立之初無人知曉，加上民眾認為電磁波傷害健康引抗議，去年要求退場，公聽會中鄉民同意不續約，但寬限業者覓地至四月底。
手機不通惹怨
公所不續租、業者改善訊號成效不彰，引發民怨，昨逾五百人連署要恢復訊號，鄉民批評訊息「遲到」近一小時，影響層面從小學生、老人到商家，也有研究生報告傳送不出，抱怨「若錯過考試報名誰該負責？」
鄉代陳春貴一再接獲民眾抱怨收不到電信訊號，手機一堆漏接簡訊，他希望鄉公所及六家電信業署能重啟評估，希望能創造三贏。
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