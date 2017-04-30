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〈南部〉陪嬤、PO文、跑行程 民進黨6市長初選選將爭支持

2017-04-30

陳亭妃公布「台南自己的女兒」文宣片

〔記者王捷、楊金城、洪瑞琴、黃文瑜、劉婉君／台南報導〕下屆台南市長選舉民進黨初選戰火升溫，立委陳亭妃昨天找來年齡層橫跨半世紀的多位「台南女兒」站台，公布其「台南自己的女兒」文宣影片。被問到是不是正式參選市長的起點，陳亭妃仍未鬆口，只說，希望能有機會讓她照顧這個「家」。

葉宜津貼影音 允當選發給3千育兒津貼

無獨有偶，立委葉宜津昨天在粉絲頁貼出育有兩對三胞胎共六個小孩的媽媽涂淑惠影音，祝所有的媽媽母親節快樂。有意願參選下屆台南市長的葉宜津說，她也是一個三胞胎的母親，最能了解媽媽的心情，若能成為下一任的台南市長，對於育兒津貼一定會努力實現。六歲以下兒童每個月發給三千元育兒津貼，補貼父母養兒育女的辛苦。

陳亭妃昨公布「台南自己的女兒」影片，她與阿嬤入鏡演出，重現小時候與阿嬤搭火車的回憶。她在影片中口白說，火車是代表台南感情的串連，一站接一站，台南就像一個家，深信台南只有團結一起，才能向前；幕僚表示，「台南的女兒」除了強調陳亭妃一心為台南打拚外，也因為她的名字「妃」就是由「己」、「女」組成，具有「台南自己的女兒」雙重意義。

延續賴清德市政計畫 黃偉哲謝母幫跑攤

母親節前夕，立委黃偉哲昨在臉書上感謝媽媽一直幫助他處理地方事務，跑攤敬酒，他未來要延續賴清德市長所推動的市政計畫，更加重視市區停車位、大眾運輸。針對地價稅調整議題，他認為要慢慢落實、實現居住正義。

關心體育場地安全 王定宇慢壘賽揮安打

立委王定宇昨天參加第四屆關中虎盃慢速壘球錦標賽，並擔任地主關中虎隊的開路先鋒，首打席就擊出安打。他表示。南市有很多球場及球隊，希望透過整合，互相支援及交流，台南是體育的城市，除了競技性的比賽外，也應打造更多好的環境、安全的場地，讓市民可以快樂的運動。

化解一例一休爭議 顏純左提彈性3方案

經拜訪基層收集民意後，市長參選人顏純左針對「一例一休」爭議，提出「彈性三方案」，也為產業界發聲。身為民進黨南市黨部主委的他，已向民進黨中常會提出建言，希望黨中央能夠聽到基層心聲。

北門與里長共進午餐 李俊毅聽基層心聲

民進黨前副秘書長李俊毅昨天到北門區蚵寮活動中心，與玉港、永隆等七里里長及里民約卅人共進午餐，邊享用新營著名的豆簽麵，邊聆聽民眾的心聲及需求。

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  • 李俊毅到北門聆聽當地里長、里民心聲。（記者劉婉君攝）

    李俊毅到北門聆聽當地里長、里民心聲。（記者劉婉君攝）

  • 市長參選人顏純左掃街拜票。（記者洪瑞琴攝）

    市長參選人顏純左掃街拜票。（記者洪瑞琴攝）

  • 立委黃偉哲（右）在臉書上感謝媽媽。（擷取自黃偉哲臉書）

    立委黃偉哲（右）在臉書上感謝媽媽。（擷取自黃偉哲臉書）

  • 立委葉宜津（左）祝賀母親節，打出三胞胎媽媽的溫情牌。（葉宜津服務處提供）

    立委葉宜津（左）祝賀母親節，打出三胞胎媽媽的溫情牌。（葉宜津服務處提供）

  • 立委陳亭妃（後排中）找來多位「台南女兒」站台，公布其「台南自己的女兒」文宣影片。（記者王捷攝）

    立委陳亭妃（後排中）找來多位「台南女兒」站台，公布其「台南自己的女兒」文宣影片。（記者王捷攝）

  • 立委王定宇（前排持球棒者）參加台南市關中虎慢速壘球錦標賽。（記者劉婉君攝）

    立委王定宇（前排持球棒者）參加台南市關中虎慢速壘球錦標賽。（記者劉婉君攝）

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《觀察筆記》山，走近了

南橫西邊有一段路通車了。南部橫貫公路西起台南玉井，東到台東海端，光看橫貫這兩字就大器磅礴。事實上，南橫是不可用感覺的，是要親臨，才知何謂一覽眾山小，甚麼是雲深不知處、青山綿延的風貌。…

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