〈南部〉高餐藍帶課程 米其林一星主廚秀藝
2017-04-30
〔記者洪臣宏／高雄報導〕高餐藍帶七月間開辦高階廚藝課程，全部學程學費要價一○五萬元，駐點法國冠軍主廚昨大膽玩廚藝，藍帶東京、巴黎校友前來朝聖，大呼過癮。
將開辦高階課程 學費105萬
Le Cordon Bleu法國藍帶廚藝學院落腳台灣兩年，原開辦九個月課程，七月將開辦高階廚藝及管理課程，總學程十五個月，畢業後可取得藍帶國際頂級廚師證書，要拿這張證書得花一○五萬元。
高餐藍帶總經理李怡君表示，高餐藍帶已有三位外籍主廚駐點，米其林一星主廚Chef Jose Cau五月起也加入行列，因而邀請他與歐洲盃甜點冠軍主廚Chef Nicolas Belorgey同台示範，帶動頂級廚藝風氣。
Chef Jose Cau示範知名法菜「鱸魚鑲羊肚菌菇佐甜薯」，展現慢工出細活的細膩，在場人士稱奇。他說，料理必須大膽地「玩」，食材的口感味道隨時改變，廚師也要改變才能跟得上。
Nicolas Belorgey的作品取名「Le Grande Bleu」（湛藍），運用高難度技巧噴糖繪與結晶糖，變化出多彩且光亮的波浪狀糖緞帶，且將動畫「海底總動員」的主角尼莫和多莉刻劃得栩栩如生，高超糖藝令人驚嘆。
高餐藍帶斥資五千萬元打造廚房設備，課程與全球藍帶校區同步。李怡君說，高階廚藝課程涵蓋管理、廚藝、酒及服務等，招生達十人就開班，十六人滿班，相關訊息可上https://www.cordonbleu.edu/kaohsiung/查詢。
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