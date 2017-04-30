〈北部〉漏油整治仍做加油站 百人陳情

2017-04-30

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕位於蘆竹區新南路的南下加油站，油槽底部在兩年前滲油，地主交通部國道高速公路局收回土地進行整治，預計明年九月完成整治後仍要繼續做加油站，地方人士昨天發動百餘人到場陳情，高公局派員接下陳情書表示，整治好的土地確實仍規劃做加油站用途，民眾的意見會帶回研議。

市議員郭麗華、南崁里里長邱顯助昨天上午陪同一百多位里民到整治現場陳情，里民拿著「守護南崁、誓死抗議」、「還我健康、拒絕污染」等抗議布條，高呼「我們要健康、拒絕加油站」，高公局人員接下陳情書。

邱顯助說，中油早在七十四年就在當地設加油站，因為路段狹小，只有自小客、機車加油，生意不好才改由台塑經營，一○四年發生漏油污染事件後停止營業；這處加油站的土地是高公局所有，雖已進行土壤及地下水整治，但整治完成後仍繼續做加油站，讓附近民眾很不放心，擔心污染重蹈覆轍。

郭麗華表示，新南路不寬，附近有區公所、蘆竹警分局、派出所及南崁市場，興建加油站並不合適，南崁地區已有許多加油站足供需求，居民反對蓋加油站。