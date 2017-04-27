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〈北部〉從縣議員到桃市長 「終見茄苳路拓寬」

2017-04-27

〔記者余瑞仁／八德報導〕八德區茄苳路拓寬改善工程昨天完工，市長鄭文燦出席通車典禮時表示，茄苳路是連結八德與桃園區重要替代道路之一，交通流量相當大，原本部分路寬僅約三公尺，常造成壅塞，市府推動「開瓶計畫」，列為前期示範區進行拓寬；他說，十八年前他擔任縣議員時，就曾質詢茄苳路打通議題，現在當市長，終於看到茄苳路完成拓寬，讓市民有更便利的聯絡道路。

八德幹道 3米闢為8米

鄭文燦指出，茄苳路拓寬工程歷經私有土地分割及徵收、國有土地撥用、道路徵收諸多程序，經過市府一年多努力，去年十一月十六日動工拓寬，工程將茄苳路與中華路連接的路口，從三公尺寬度拓寬為八公尺，並新闢茄苳路旁八公尺計畫道路，可串連至國道二號橋下道路、銜接到中華路五巷，道路改善長度為三百卅六公尺，市府動用一千二百萬元經費進行拓寬，完工後可雙向通車，解決該處路段壅塞情形，更提升用路人安全。

鄭文燦說，拓寬工程也配合電纜地下化，並施作新式LED智慧路燈，具有「遠端監控」、「維運管理」及「燈光控制」三大功能，遠端連結至中控室，可即時掌握路燈設備情況與亮度資訊、偵測異常，且能加入監視錄影系統。他表示，市府正推動智慧路燈試辦計畫，未來會逐步擴及全市。

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  • 完成拓寬的茄苳路景象一新，可供車輛雙向通行。（記者余瑞仁攝）

    完成拓寬的茄苳路景象一新，可供車輛雙向通行。（記者余瑞仁攝）

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