〈北部〉健身中心定型化契約 桃園民代促嚴管

2017-04-26

去年中稽查 9成不合格

〔記者陳昀／桃園報導〕市府去年七、八月稽查全市健身中心的定型化契約，四十五家僅三家合格，市議員邱素芬昨天質詢法務局指出，民眾健身風氣興盛，約九成不合格率恐威脅民眾權益，要求嚴加督導。體育局會後表示，大部分業者都已改善，仍有六家未採用定型化契約，正積極輔導中。

法務局長周春櫻回應說，主管機關除了公告合格名單，也會要求不合格業者限期改善，經了解業者多因專業不足，並非惡意違規，法務局將針對較常發生爭議的健身中心、預售屋等行業的相關工會加以輔導。

法務局受理的健身中心消費爭議，一○三年有三四二件、佔消費爭議總件數七‧三％，一○四年有二八○件、佔六‧一％，去年受理二五五件、佔四‧一％，今年一到三月有八十七件，佔七‧七％；消保官廖維敏指出，消費爭議原因依次為消費者希望提早解除、終止契約以及業者在契約到期後未通知仍依契約扣款等，但案件數已逐年下降。

體育局：多已輔導改善

體育局會後指出，不合格業者多已完成輔導，去年底再次稽查時，全市只剩六家健身中心還未使用定型化契約，將積極與業者溝通，看是擬定合格的定型化契約，或更改收費方式、不採合約制。

廖維敏提醒民眾，有些業者在合約中只寫起始日、未註明到期日，容易讓人忽略，進而在不知情下被自動延長合約，或以「優惠金額有效期限十年」等字句，事後誤導為合約期限。但他表示，只要是不符合法規的契約內容，就算簽訂合約也不具效力，民眾若遇到糾紛可向消保官申訴，市府會提供法律諮詢與協助。