〈北部〉保證安全 桃市府官員被要求議場吃蛋
〔記者陳昀／桃園報導〕彰化王功蛋行的雞蛋被驗出戴奧辛超標、流入桃園市卅五家早餐、小吃店，市議員楊朝偉昨要求市府保證市售雞蛋已無污染，議場上演官員「吃蛋秀」；多名議員也砲轟法務局對消費者權益受損毫無救濟舉措，應有更積極作為。
法務局長周春櫻回應說，尚無民眾對戴奧辛蛋提出申訴，但會針對潛在受害消費者加強宣導，也會配合衛生局不定期進行食安稽查。
議員另提出幫消費者求償
市議員謝彰文表示，有戴奧辛疑慮的彰化縣王功蛋行，每星期出貨兩千四百多公斤給桃園市永山、立祥蛋行，再流向卅五家早餐店及小吃店，事件爆發後，還沒賣掉的問題蛋雖已下架、封存，但多年來市民吃下肚的已不計其數，卻未見法務局設置陳情專線或提供民眾法律協助，直批市府處理牛步、顢頇無能；市議員陳治文也認為，法務局應該針對消費者權益受損，協助申訴、求償。
市議員楊朝偉、梁為超、魯明哲、舒翠玲聯合質詢說，市府應該加強食品安全的源頭管理，不該被動等待民眾吃下肚才後知後覺，更質疑在場官員，是否敢保證市面上現在賣的雞蛋都是安全的？
副市長王明德回應說，衛生局前天已將問題蛋品全數回收。楊朝偉即拿出一批茶葉蛋，發給王明德及法務局備詢官員，要他們用行動證明桃園市的蛋已經安全無虞，一群官員隨後在議場上演「吃蛋秀」，周春櫻還差點噎到。
市府：必協助處理 可打1950
簡任消費者保護官暨消費者保護室主任邱玉霞表示，目前沒有市民針對戴奧辛蛋提出申訴、求償，若有人提出，一定會積極協助處理，市民有任何疑慮，可撥打消費者服務專線：1950；周春櫻也說，法務局與市府衛生局共同組成的食安稽查小組，每週會不定期到不同業別的大賣場、工廠抽查，做好源頭管理。
衛生局長蔡紫君表示，中央正在推動洗選蛋的生產履歷，這次有問題的零售散裝蛋，是下一波推動生產履歷的目標，建議民眾，現階段還是購買洗選蛋比較安全。
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標題：〈北部〉保證安全 桃市府官員被要求議場吃蛋
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