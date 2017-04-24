〈北部〉停車繳費查詢 不用再等到隔天

2017-04-24

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市路邊停車繳費查詢，過去與多數縣市相同，必須等到隔天，許多民眾抱怨常常會疏忽而忘記繳費，市府交通局為此推動繳費即時查詢服務，與四大代收超商、行動支付業者合作，將全市收費路段開單資料即時上傳，即日起車輛只要駛離停車格三小時後，就可利用手機APP或四大超商多媒體事務機進行查詢、繳費。

交通局表示，過去民眾將車輛停放路邊停車格後，如要透過網路查詢繳費狀況，只能等待隔天，也只能持停車繳費通知單才能繳費，許多民眾陳情抱怨，常因不小心遺失停車繳費單，卻無法即時查詢而忘記繳費，結果收到催繳單而得多付錢。

交通局指出，強化繳費即時查詢服務，即日起，民眾將車輛駛離停車格三個小時後，即可透過交通局官網即時查詢繳費進度，也可從「統一」、「全家」、「萊爾富」、「OK」等四大超商業者的多媒體事務機，以及「歐付寶」、「PI行動錢包」及「GAMA Pay橘子支行動支付」等三家行動支付業者，即時查詢繳費狀態，並可直接繳費。