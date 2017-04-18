〈北部〉桃園》公幼、非營利增1200名額 5.10起登記

2017-04-18

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市公立幼兒園及非營利幼兒園，從五月十日起受理招生登記，今年共增加四十一班、約一千兩百個名額，符合身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女這六類，不受設籍地限制。

教育局幼兒教育科科長辛采芳說，桃園區西門、文山，龜山區自強，楊梅區瑞埔，大溪區中興、福安及中壢區內定等七所國小新增附設幼兒園，楊梅區大同國小、南崁區南崁幼兒園增設兩歲專班，教育局也使用桃園區大有國小及中壢區龍興國中的空間開辦非營利幼兒園。

她表示，公幼及非營利共增加四十一班、約一千兩百個名額，總名額成長到一萬三六○三人，公幼提供平日課後留園服務，最晚到晚上六點，非營利平日可到晚上七點，寒暑假照常收托。

辛采芳說，招生登記分三階段，開放三足歲到國小學齡前（一百年九月二日以後至一○三年九月一日以前出生者），幼兒必須設籍在幼兒園所在的行政區，第一階段是五月十日、十一日，以「四足歲符合優先入園資格者」為先，「五足歲一般幼兒」次之。

第二階段為五月十七日、十八日，登記資格是「四足歲一般幼兒」；第三階段為五月廿四日、廿五日，開放「三足歲一般幼兒」登記，若申請人數超過名額，採公開抽籤決定，若仍有缺額則進入下一階段登記程序，額滿為止。

辛采芳說，育有三胎以上子女家庭的四足歲以上幼兒，或父、母其中一人為外籍人士的五足歲以上幼兒，也可優先入園。