〈北部〉桃園》公幼、非營利增1200名額 5.10起登記
2017-04-18
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市公立幼兒園及非營利幼兒園，從五月十日起受理招生登記，今年共增加四十一班、約一千兩百個名額，符合身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女這六類，不受設籍地限制。
教育局幼兒教育科科長辛采芳說，桃園區西門、文山，龜山區自強，楊梅區瑞埔，大溪區中興、福安及中壢區內定等七所國小新增附設幼兒園，楊梅區大同國小、南崁區南崁幼兒園增設兩歲專班，教育局也使用桃園區大有國小及中壢區龍興國中的空間開辦非營利幼兒園。
她表示，公幼及非營利共增加四十一班、約一千兩百個名額，總名額成長到一萬三六○三人，公幼提供平日課後留園服務，最晚到晚上六點，非營利平日可到晚上七點，寒暑假照常收托。
辛采芳說，招生登記分三階段，開放三足歲到國小學齡前（一百年九月二日以後至一○三年九月一日以前出生者），幼兒必須設籍在幼兒園所在的行政區，第一階段是五月十日、十一日，以「四足歲符合優先入園資格者」為先，「五足歲一般幼兒」次之。
第二階段為五月十七日、十八日，登記資格是「四足歲一般幼兒」；第三階段為五月廿四日、廿五日，開放「三足歲一般幼兒」登記，若申請人數超過名額，採公開抽籤決定，若仍有缺額則進入下一階段登記程序，額滿為止。
辛采芳說，育有三胎以上子女家庭的四足歲以上幼兒，或父、母其中一人為外籍人士的五足歲以上幼兒，也可優先入園。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
苗縣爭「前瞻軌道」 提4項507億計畫
副縣長鄧桂菊昨北上爭取立法院昨天召開前瞻計畫—軌道建設的公聽會，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表出席，會中爭取竹南頭份輕軌、台鐵海線鐵路拓寬雙軌、苗栗及苑裡路立體等四項計畫，總經費約五百零七億一千九百萬元。鄧桂…
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 北韓再嗆：將每週試射飛彈 隨時爆發核戰
- 吃壽司狂嗑35盤 G奶妹拍寫真賣吃相
- 涉虐童致死 生母被雄檢聲押
- 〈旅遊的滋味〉鐵馬優遊島波海道
- 世界文化遺產潛力點 石板屋聚落竟被搭鐵皮屋
- 中國富豪躲美爆料︰前高官賀國強涉貪
- 自由廣場》柯文哲的中國白海豚
- 社論》健全初選制度 取代派系政治
- 川普對金正恩喊話：要乖一點
- 涉勾結房仲詐貸逾億 合庫3人各30萬交保
- 天龍、地鼠話題持續發燒 張花冠自嘲「地下蚯蚓 沒人理」
- 蔡文榮︰納智捷明年銷量拚2萬輛
- 鋒面通過轉有雨 中南部高溫達33度
- 合庫經辦勾結投資客 詐貸逾億
- 映後座談奏效 《目擊者》、《日常對話》倒吃甘蔗
- 台股青紅燈》「馬友友」靠郭董撐場面
- 太操了 暴瘦14公斤 壯年補教師竟罹肝癌
- 第9屆台灣國際打擊樂節 台灣與世界頂尖同步
- 自由廣場》政大可以，蔡政府不行？
- 可憐孕妻打工養女兒 贍養費沒了
- 駱以軍／【荼蘼九○】綠光
- 殉情獨活 電競教練開庭挨耳光
- 專家：試射失敗顯示 北韓研發最新飛彈
- 〈元氣公事包〉經驗是職涯死胡同的GPS
- 自由廣場》邱太三辜負蔡英文
- 影城老闆遭毆 獲判賠200萬
- 美監管擋關 中國安邦收購FGL恐夢碎
- 婦聯會利息加股利 年進帳3億多
- 北韓10萬特殊作戰軍 防美斬首
- 涉嫌策劃上月地鐵爆炸案 俄捕1男
- 鄧九雲為了他 重感冒又背痛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lin I-hsiung to lead hunger strike for referendum reform
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉「司改會」不要淪為「反動會」！
- 抓千件逃漏稅 獎金○元提告敗訴
- 〈生活大補帖〉雜物冰山 魄力清除
- GACKT大馬買514坪豪宅 遭疑方便逃稅
- 黃小琥開唱不超賣 柯P來也不讓
- 台幣小升5分 收30.35元
- 促補正公投法 林義雄發動禁食
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉桃園》公幼、非營利增1200名額 5.10起登記
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分