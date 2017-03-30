〈北部〉青年自學製作 廢瓦斯桶變天鼓
2017-03-30
潘師佑創業 不想為錢做事
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所在楊士芳紀念林園設置「宜蘭市中小企業創新育成中心」，要招募八家青創團體進駐活化園區，育成中心昨天揭幕；進駐團體之一的Sine.天鼓工作室負責人潘師佑說，工作室結合環保概念，回收廢棄瓦斯桶製作新樂器天鼓，未來進駐園區後將辦理天鼓回顧展，並與園區遊客互動，讓市內文化發展更多元。
進駐宜市創新育成中心
宜蘭市中小企業創新育成中心昨揭幕，市長江聰淵說，園區目前仍在整修，公所希望在四月完成八家青創業者招募與進駐，除協助輔導創業，也可藉此活化園區；輔大哲學系畢業，六年前來到宜蘭縣員山鄉創業的潘師佑，將是進駐業者之一，他在去年成立工作室，以回收瓦斯桶創作特殊的天鼓樂器，昨天受邀分享創業經驗。
他說，天鼓是用不鏽鋼材質製成，屬於飛碟鼓類，鼓上通常有七至十片的音舌，長短大小決定音高，音色清亮空明充滿靈性，是一種好聽、耐用又好看的樂器，外觀像藝術品，創業過程很辛苦，都是孤軍奮戰沒有資源，也沒有學習對象，只能上網查詢資料自學，一開始沒有很順利。
潘師佑表示，創業初期非常質疑自己，一度感到失望，後來思考不要為了賺錢被綁住，開始不想為錢做事，發現即使睡路邊也能過活，找回了自己初衷，就能不斷在創業過程學習。
潘師佑說，未來進駐後，會在中心內辦天鼓回顧展，展出以前的作品，讓大家了解他創業的歷程，並與參展的民眾互動，創業需要表現空間與輔導資源，很高興育成中心提供機會，給他發揮空間，也希望幫楊士芳紀念林園帶來人潮，協助宜蘭市文化發展。
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