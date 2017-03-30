〈北部〉指鄭永金涉貪 前竹縣長范振宗逆轉判無罪
2017-03-30
〔記者項程鎮、蔡孟尚／綜合報導〕前新竹縣長范振宗，被控三年前指當時的縣長候選人鄭永金擔任縣長期間曾涉貪污，違反選罷法，高等法院昨天推翻一審有罪判決，改判無罪，還可上訴。
鄭永金：捍衛清白 將提上訴
鄭永金回應說，對這個與地方法院截然不同的判決感到失望，他是為了捍衛個人清白提告，會在收到判決書後與律師研究，提起上訴。
一審時，新竹地院認為范振宗言論已損害鄭永金名譽，影響他人投票給鄭，依選罷法「意圖使人不當選而散布不實事實」罪判范五月徒刑，得易科罰金，褫奪公權一年。
高院則認為，范振宗相關言論涉及鄭永金是否適任，具有高度公益性，且涉及民間對鄭財力雄厚相關傳聞，這是自願參選的鄭無法迴避的問題，范的發言內容雖有臆測性，但不是都沒根據，儘管已傷害鄭的名譽，但對選舉公平性的影響很小，如判刑可能妨害言論自由並引發寒蟬效應，因此改判無罪。
一○三年新竹縣第十七屆縣長選舉前，范振宗為尋求連任的邱鏡淳站台助選，同年九月二十八日，范在邱的竹東競選總部成立大會上宣稱：「 鄭永金臉皮很厚，撈不夠嗎？撈八年還不夠，還要回來撈嗎？」，還說：「要吃掉幾百億不可能啦！還是有可能喔！炒土地嘛！叫鄭永金站著發誓，吃過人家的工程款、有炒地皮者，就發毒誓，看他敢嗎？」，案經鄭永金提告。
范振宗：相關言論可受公評
范振宗辯稱，鄭永金承諾當選就發放老人年金，但新竹縣政府已負債三百餘億，何來財源發放，且他是以疑問句陳述鄭永金「撈」、「炒地皮」、「吃工程款」等語，並邀鄭發誓有無此事，相關言論可受公評，不應處罰。
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