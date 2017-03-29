〈北部〉竹市校園就博會 釋3500職缺
2017-03-29
〔記者蔡彰盛、彭健禮／綜合報導〕新竹市政府校園就業博覽會、二○一七元夢飛翔校園徵才活動，今、明兩天在元培醫事科技大學登場，共六十六家廠商釋出三千五百多個職缺，今天醫療服務類群率先登場，包括台大醫院、榮總、馬偕醫院、國泰醫院、合家康醫療器材公司、柯林儀器公司等卅多家，明天主打健康、管理類群，包括大學眼科、得恩堂眼鏡、寶島眼鏡、勵威電子、崇越科技、煙波大飯店、芙洛麗大飯店、喜來登大飯店等。
苗栗異業結盟 食衣住行優惠
此外，勞動部勞動力發展署苗栗就業中心與苗縣飯店、租車、幼兒園等異業結盟，提供求職者優惠價格；經濟弱勢求職者，還提供兩千元髮型服裝費，並有供餐，讓求職者安心找到合適的工作。
苗栗就業中心結合人安基金會，當弱勢求職者三餐無著落時，轉介以暫獲溫飽；求職者不知如何打理門面，或無力添置衣物，苗栗就業中心也與巨星剪燙南苗總店結盟，免費剪髮，一人約二千元額度，改善求職者服裝儀容。
尚無落腳處者，中心轉介到苗栗火車站附近王府飯店、高賓旅社，以低於一般住宿約六折價格入住。中心也與銘威車業、建泰機車合作，提供優惠價格租借機車，解決交通問題。
此外，苗栗就業中心與三之三幼兒園合作，臨時托育一天含餐點僅需三百五十元，滿足稚齡兒童臨托需求。
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