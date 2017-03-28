〈北部〉替代役男好「繪」 少觀所「窗外有藍天」
〔記者張勳騰／苗栗報導〕法務部矯正署苗栗看守所替代役男徐御唐有繪畫專長，花了三個月時間，以在地「油桐花」為主題，為看守所附設的少年觀護所彩繪長十六公尺、高四公尺高牆，完成「窗外有藍天」創作，也為少觀所的學生畫出一片藍天綠地。
徐御唐是苗栗縣公館鄉子弟，高中唸美術班，國立台灣藝大學雕塑系畢業，他對漫畫相當有興趣，以筆名「上山JO JO」在網路平台連載漫畫。
苗栗看守所附設少年觀護所的籃球場背牆因年久斑駁、漆塊剝落，所長楊方彥得知徐御唐的繪畫專長後，請他彩繪這面高牆。
徐御唐說，他到苗栗看守所服役後，曾與收容少年簡短交談，發現這些誤入歧途的少年本性善良，卻因家庭的不健全或疏於陪伴而產生不安全感，逐步走偏，直到進了少觀所，才明白「家庭」的支持及鼓勵才是他們最終的渴望。這些話語深深觸動徐御唐的心，因此，他才決定要為少觀所的小朋友們畫出一片藍天綠地。
徐御唐從今年初開始進行牆面表漆拋除作業，他是苗栗子弟，認為「油桐花」最能代表客家文化特色，因而花了三個月時間，創作「油桐花」意象圖，過程遇到一波波寒流來襲，他在冷冽的寒風中，仍專注構圖及彩繪，從不喊累。
徐御唐說，這是他這輩子彩繪過的最大一幅畫，過程中讓他學習到調色及比例等技巧，相當有成就感，如果有機會，女性收容所的高牆他則希望繪出「親情」意境，紓緩她們的心情。
所長楊方彥指出，如今這面高牆被少觀所的學生及老師稱作是「窗外有藍天」，讓他們的視覺更寬廣，破除矯正機關冰冷高牆的壓迫感，藉此鼓勵收容少年們對於美好事物的追求及期待，讓這些年輕的生命重新燃起新希望。
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標題：〈北部〉替代役男好「繪」 少觀所「窗外有藍天」
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