〈北部〉復興區千島櫻綻放 花期到4月上旬
2017-03-26
近日降雨 把握賞櫻最後亮點
〔記者周敏鴻／復興報導〕時序進入三月下旬，各地櫻花美景已陸續進入尾聲，但在復興區，淡粉紅色系的千島櫻仍在綻放中，從上巴陵地區往海拔較低的下巴陵地區一路盛開，美不勝收；市府風景管理處處長葉宗賦表示，花期約到四月十日，是今年最後一波賞櫻的亮點，但最近下雨，嬌弱的櫻花可能被雨水打落，遊客要好好把握。
復興區種植的櫻花品種很多，包括富士櫻、千島櫻、吉野櫻、昭和櫻等，由於海拔高低差異大，每年二、三月都適合賞櫻，今年因暖冬的氣候影響，各品種的櫻花都開得略晚，賞櫻時間可延後到四月上旬。
在復興區眾多的櫻花品種中，霧社山櫻花的花朵雪白，與其他粉紅色系不同，常被誤認為是梅花或李花，最受賞櫻民眾關注，但霧社山櫻花的數量不多，僅在爺亨利伯河休閒農園種植六年生的霧社山櫻花約四十株，在中巴陵部落、卡拉部落、上巴陵光明農場分別種植十到十五年生的霧社櫻十餘株，近日山區降雨，雪白花朵大多已被雨水打落，只剩爺亨利伯河休閒農園還能看到零星的霧社山櫻花。
200多株 淡粉紅點綴桃116線道
葉宗賦說，雖然雪白的霧社山櫻花已經不多，但在上巴陵到下巴陵地區間的桃一一六線道，沿途種植兩百多株的千島櫻，因天氣漸暖而綻放花姿，四月十日以前都可欣賞淡淡粉紅色系的千島櫻。
千島櫻與吉野櫻相似，常常被誤認，葉宗賦說，細看千島櫻，就能發現花形較大、花蕊也較長。
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復興區千島櫻綻放 花期到4月上旬
近日降雨 把握賞櫻最後亮點時序進入三月下旬，各地櫻花美景已陸續進入尾聲，但在復興區，淡粉紅色系的千島櫻仍在綻放中，從上巴陵地區往海拔較低的下…
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