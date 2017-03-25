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〈北部〉蘇花改永樂段堆積土石 地方憂釀災

2017-03-25

工程處允四月底前清除

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇花改工程處永樂段施工所挖出的土石堆積如山，地方人士擔心防汛期沖入溪床，導致溪水溢流造成危險；經過協調，蘇花改工程處允諾督促包商在四月底前清除。

蘇澳鎮永樂里蘇花改高架路面及隧道開挖工程，挖出的土石堆在永樂段施工所，目前約有三層樓高，因鄰近圳頭溪，如果遇上豪大雨，土石被沖入溪床形成淤積，恐釀成水患，居民要求在防汛期前清掉，鎮公所接獲反映，與蘇花改工程處協商，責付包商限期處理。

蘇澳鎮長陳金麟說，包商除了運走土石，也要疏濬永樂段施工所工區周邊排水溝；此外，蘇花改永樂段工程年中完工後，必須重舖聯外道路柏油路面，蘇花改工程處同意請包商善後，做好敦親睦鄰工作。

蘇花改工程分成蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水段，總改善長度三十八．八公里；蘇澳到東澳段可望今年底完工，明年春節前開放通行，預計民國一○八年底全線通車。

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  • 蘇花改永樂段施工所的土石堆積如山，蘇澳鎮長陳金麟要求四月底前清除。 （記者江志雄攝）

    蘇花改永樂段施工所的土石堆積如山，蘇澳鎮長陳金麟要求四月底前清除。 （記者江志雄攝）

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