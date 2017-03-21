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〈台北都會〉變電所嫌惡設施 居民抗議不斷

2017-03-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市多處變電所、電塔發生過周邊居民抗爭，如松湖、大安、古亭及仙渡等超高壓變電所都曾面臨抗議。其中，前市長馬英九任內擬興建的內湖區松湖超高壓變電所因居民抗議，至今十多年仍無法施工。都發局表示，去年召開都市設計審議時，陳情民眾發生流血意外，至今一年都未再審議該案。

此外，分佈在各地區變電所，如青年、東興及建國等，也因民眾擔心影響健康及房價，一再提出變電所搬離的訴求。

松湖變電所預定地當地里、內湖區行善里長沈茂松表示，居民都是先住下來，才說要在旁邊蓋變電所，變電所蓋好了，房價一定跌，未來也不會有人敢買這邊的房子，等於被套牢，建議改蓋在內湖工業區。

位於萬華區中華路二段、青年公園旁的青年變電所，也長期引發居民反彈。當地里、騰雲里長李重華表示，居民不可能喜歡住在焚化爐、殯儀館或變電所等設施旁，但台電監測電磁波都符合標準，居民也無可奈何。他認為，柯政府可嘗試新作法，如在青年公園內撥一塊地給台電設置新變電所。

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