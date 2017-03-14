〈台北都會〉台北》促閒置屋釋出 推「包租代管」

2017-03-14

〔記者鍾泓良、高嘉和／台北報導〕台北市去年有約三萬七千戶房屋閒置至少一年，達到全市房屋比率四．二九％。台北市都發局為了鼓勵閒置屋出租給弱勢，將率先全國試推一百戶「包租代管」，預計年中前可啟動。營建署也說，包租代管政策除已推動，內政部也正積極推動租賃專法，透過訂定一套租賃服務產業發展方案，提高房東願意參與意願，預計今年上半年就能拍板定案。

政府承包 平台業者媒合維管

都發局說明，「代租代管」是指房東與民間服務平台合作，由平台業者負責房客媒合及維護管理。「包租代管」則由政府主導承包，再交由平台負責媒合及維護管理，因有政府擔保，風險較低。

都發局說，一○二年九月推動「代租代管」，至一○五年僅媒合八十一件，主因是缺乏誘因、擔心管理不當，如今「住宅法」修法納入減稅機制後，可提升房東意願。

都發局昨天公布釋出房屋優惠，包括代租代管主要出租給符合租金補貼申請資格者，房子一年一約，房東每年可領得修繕獎勵一萬元；包租代管則是租給最弱勢身分者，房子三年一約，房東保證租金收入三年、同時可領得住宅修繕最高五萬元及保障三年居家安全險。

營建署說，包租代管是由各縣市政府提案申請補助，先申請、核定後才能補助，因此沒有一定額度限制。至於新北市政府提出的「青銀共居」及「交換房屋」構想，營建署樂觀其成，也會納入政策通盤考量。

都發局昨也公布「長者換租吉屋」計畫，協助有住宅需求、但現有房屋環境沒有電梯等設施的長者，媒合民間租屋或提供公宅；至於無住宅需求長者，都發局則鼓勵釋出房屋加入包租代管。