花蓮71歲老翁在大富站等車 不明原因遭自強號列車撞死

台鐵東部幹線大豐村一號平交道下午傳出列車撞死人意外，列車在現場暫停。（民眾提供）

2024/03/01 14:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕從員林經北迴線開往台東的台鐵472次自強號列車，今天中午行經花蓮大富站附近時，撞上一名闖入軌道的老翁，花蓮縣消防局獲報後派救護車趕往救援，遭撞擊的男子已被判定明顯死亡，事故原因仍待鐵路警察局釐清。

事發地點在東部幹線的大富車站附近站外，里程K50+600處，為一處無人站，472次列車從光復站開出，中午高速行經大富站後，12點08分撞上不明原因闖入軌道的老翁，老翁在月台南端的鐵軌被撞上死亡後，倒在月台下鐵軌旁凹槽處，列車發生撞擊後因來不及煞停，過大富站後又往南200公尺才在大豐一平交道前停住，列車乘客說，車輛在平交道旁暫停，聽列車廣播說發生死傷事故，也只能耐心等候。

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列車發生事故後附近民眾趕到現場關心，村民說，被撞上的李姓村民已71歲，有重聽，只知道他今天有提要搭火車去花蓮回診拿藥，發生事故讓大家都相當難過。

台鐵花蓮運務段段長許民杰說，初步了解事故地點在大富站外，列車上有將近300位乘客，目前都還在車內等候，因為東幹線光復－大富－富源區間是單線區間，區間內軌道只能有一輛車，因而無法派車接駁，截至下午2點10分列車已誤點136分，因列車發生撞擊後除了鐵路警察局到場，檢察官從花蓮趕到現場處理也須1小時車程，因此請乘車民眾諒解並稍安勿躁，旅客事後可持票根退款全額。

事故地點在台鐵大富車站內，鐵警人員正在進行現場處理，民眾到車站關心。（民眾提供）

大豐平交道旁停放鐵路警察局警車。（民眾提供）

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