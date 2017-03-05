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〈南部〉高捷無法加值悠遊卡 民怨不便

2017-03-05

〔記者王榮祥、陳紜甄／綜合報導〕悠遊卡無法在高捷加值惹民怨！其他卡都能加值，唯獨悠遊卡不行，高捷向悠遊卡喊話，盼兌現「兩成用量就加值」諾言，不過，悠遊卡則認為，加值系統建置費用分擔喬不攏才是關鍵。

高捷︰盼兌現兩成用量就加值諾言

高捷表示，悠遊卡董事長林向愷曾公開承諾，只要悠遊卡在高捷市佔率達兩成，就評估增設儲值系統。

高捷統計，去年七月高捷啟動多卡通後，悠遊卡首月使用率平日約十三％、假日約十五％，今年二月平日約十八％、假日約廿一到廿二％，農曆年、元宵燈會、二二八連假期間，單日動輒突破卅％。

高捷指出，農曆春節與元宵燈會期間，高捷運量大增，各車站加值機前常大排長龍，不少外地民眾耐心排隊，終於輪到自己並拿出卡片時，才赫然發現無法服務悠遊卡，且其他三種卡都行，就是悠遊卡不行。

部分民眾氣到不行，陸續向現場高捷員工抱怨，或透過各種管道反映「不便」，現階段悠遊卡加值處，只能就近找超商或悠遊卡服務據點。

高捷分析悠遊卡近幾次用量達三成時，約有三成使用者會需要加值，部分民眾排隊到加值機前才知道無法加值，浪費不少時間；高捷認為悠遊卡單月用量已近兩成，連續假期更屢破三成，是兌現承諾的時候了。

悠遊卡公司︰加值系統費用喬不攏

悠遊卡公司表示，悠遊卡加值系統若要進入高捷，高捷要求悠遊卡公司負擔兩千萬元，建置多卡可感應的自動加值機，是總費用的八成，明顯不合理，另外，站務員若以人工加值，每筆加值費用收取手續費○．七五％，比北捷貴近兩倍。

悠遊卡總經理林季良昨認為，「問題一直出在高捷身上」，自去年初，悠遊卡就開始與高捷溝通，但他們不願意退讓，才造成僵局，造成持卡人權益受損。

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  • 高捷有4種電子票證可使用，唯獨悠遊卡無法在車站內加值，造成民眾不便。 （記者王榮祥攝）

    高捷有4種電子票證可使用，唯獨悠遊卡無法在車站內加值，造成民眾不便。 （記者王榮祥攝）

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