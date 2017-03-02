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〈南部〉屏縣農會理監事選舉 內埔當權派大勝

2017-03-02

〔記者羅欣貞、邱芷柔／屏東報導〕屏東縣各農會會員代表大會昨起陸續召開三天，進行理監事選舉，首日有高樹、內埔、車城、里港、屏東市、琉球、新園等七家農會，其中選情較激烈的高樹、內埔農會，選舉結果高樹當權派理事贏一席，但監事則是在野派贏一席，內埔農會則是當權派全拿；今、明天各有八家，縣農會則在二十三日進行；各農會三巨頭，包括理事長、常務監事、總幹事，預定三月十五日前產生。

高樹當權派理事佔優勢

基層農會選舉持續進行，在二月激烈的會員代表選舉之後，會員代表大會昨天起接續登場，縣府協助二十三家農會排定期程，三月一日是高樹、內埔、車城、里港、屏東市、琉球、新園，二日是麟洛、萬丹、南州、九如、長治、竹田、林邊、萬巒，三日為恆春、崁頂、東港、佳冬、枋寮、潮州、滿州、枋山。

各農會法定理事席次九人、監事三人，二十三家農會中，有琉球、新園、麟洛、恆春、崁頂、東港、佳冬、枋山等八家，理事候選人為同額競選，監事候選人同額者僅東港一家。

無意外 高樹當權派應可拿下總幹事

被視為一級戰區的高樹鄉農會，理事當選者包括蔡麗梓、鍾永亮、陳耀墻、謝瑞成、洪華進、楊志成、潘清添、吳貴廷、潘榮財，當權派贏一席佔優勢；監事選出廖坤禎、黃勇明、陳建林，在野派贏一席佔上風；如無意外，當權派應可拿下總幹事寶座，但未來的業務推動也面臨考驗。

原本也是戰況激烈的內埔地區農會，昨天四十五席代表全數出席，由於日前選舉當權派以三十二比十三力壓挑戰者，結果昨天理監事選舉當權派大獲全勝，理事當選人有潘德義、董清吉、陳兆嘉、黃文才、宋福焜、鍾正雄、鍾肇全、黃清家、鍾敏富，監事當選人有林景文、陳水生、劉俊雄。

農業處農會輔導科表示，在會員代表大會結束之後，各農會將在三月十五日之前，召開第一次理監會，互選理事長、常務監事，同時聘任總幹事。

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  • 內埔地區農會下午召開會員代表代會，四十五位代表全數出席，過程相當平和順利。 （記者邱芷柔攝）

    內埔地區農會下午召開會員代表代會，四十五位代表全數出席，過程相當平和順利。 （記者邱芷柔攝）

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