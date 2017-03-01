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〈台北都會〉基隆路邊停車欠繳 逾500元強制執行

2017-03-01

兩年前累計達13萬件 被審計室糾正

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市路邊停車欠繳案件，兩年前累計達十三萬件，未收金額八百多萬元，遭審計室糾正催繳不力，市府編列郵資費積極催繳，且欠費達五百元者就送行政執行署強制執行，目前未結清數僅剩不到一百五十萬元。

有駕駛人欠繳數百次 欠款達上萬元

基隆市政府九十五年到一○三年的路邊停車欠繳案件高達十三萬件，未收總額八百多萬元，有駕駛人欠繳數百次，累計欠款上萬元，基隆市審計室為此糾正市府，對逾期未繳案件催繳不力。

「累欠大戶」門檻 從5千降至5百

市府一開始將積欠五千元以上者列為「累欠大戶」，前年起先清理大戶，現在則是積欠達五百元就送行政執行署強制執行，這兩年市府也特別編列郵資費，以一催平信、二催掛號等方式積極催繳。

交通旅遊處停車管理科長張以正指出，兩年多來已完成近四千七百件催繳，光去年就催回近二百四十萬元，未結清數一四七萬九千多元，仍會持續進行。

張以正表示，現在超商代收停車費很方便，即便一催、二催都還可以持單據到超商繳費，「基隆市政府路邊停車數位化管理系統」開單員改手持PDA開單，以及利用電腦大宗列印催繳單催繳欠繳案件，電腦化後效率大增，也提高停車周轉率。

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  • 基隆市路邊停車欠費達五百元者，即送行政執行署強制執行。（記者林欣漢攝）

    基隆市路邊停車欠費達五百元者，即送行政執行署強制執行。（記者林欣漢攝）

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