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〈南部〉委外流標 澎湖路外、路邊停車收費喊卡

2017-02-28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖原訂三月起實施路外及路邊停車收費，因委外招標流標，將暫緩實施，也平息貿然實施的不滿聲浪；縣府呼籲民眾應養成使用者付費的觀念，珍惜公共資源，讓公有停車位獲得合理公平使用。

馬公市區道路為日治時期規劃、較為狹窄，未規劃停車收費，為了改善公共車位遭長期佔用現象，並落實使用者付費精神，縣府訂定路外停車及路邊停車收費辦法，管理自治條例與預算經議會審議通過，原訂三月起實施，但事先未廣為宣傳，一度引發民怨。

新政策實施在即，突然髮夾彎？縣府表示，收費方式參考都會區經驗，採人工製單再由車主自行繳費，所需人力及管理委外經營，卻無人投標，使得停車收費暫緩實施。

縣府說，澎湖各路邊及路外停車場劃設整建後，都提供無償使用，卻也衍生車位為鄰近住家長期停放佔用，壓縮一般通勤族或消費者使用機會，這些不合理現象將進行管理、改善，停車收費勢在必行。

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  • 澎湖縣路外及路邊停車收費勢在必行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣路外及路邊停車收費勢在必行。（記者劉禹慶攝）

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