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〈北部〉花蓮２月共4場爆禽況 撲殺近2萬隻鴨

2017-02-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣禽況多！二月初自玉里一處養鴨場，率先確診感染H5N6亞型高病原禽流感病毒後，連續不到半個月內，疫情持續北移，鳳林鎮二處養鴨場接續淪陷，廿六日位於壽豐平和地區的一間肉鴨場，也被檢驗出感染H5亞型，全縣共四處鴨場爆發疫情，撲殺近二萬隻鴨。

花蓮縣禁運管制廿四日剛解除，農委會防檢局同日下午又公布位於鳳林鎮的二間養鴨場，被驗出H5N6高病原性禽流感，總計一萬一千隻鴨，隔日立即遭到人道撲殺；二日後花蓮再爆疫情，壽豐鄉平和地區某鴨場業者，主動送驗肉鴨後，確診感染H5亞型高病原性禽流感，防疫人員前天傍晚完成撲殺五千零九十八隻肉鴨。

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，壽豐案例場主要飼養十一週齡肉鴨，業主主動向防疫所申請上市前採樣檢測，經農委會家畜衛生試驗所確診為H5亞型高病原性禽流感後，縣府立即執行相關防疫措施，禽戶也配合防疫人員進行全場撲殺與場區消毒。

他說，目前空池已投放次氯酸鈉錠劑，並徹底消毒所有器具，撲殺後的鴨隻屍體，則委託化製原料運輸車載運至屏東化製場進行化製，後續將採移動管制及採樣監測案例場一公里所有禽場，監測頻度為每月一次，連續採檢三個月。

羅文龍強調，半徑一至三公里內的養禽場，已派獸醫師進行地毯式訪視，半徑五公里內所有鴨場則全面篩檢，並執行移動管制，篩檢陰性者才可解除，盼能防堵疫情擴散。

由於花蓮禽流感疫情發生地點持續北移，造成部分民眾恐慌，縣府農業處仍呼籲縣民不要過度驚慌，並請家禽業者做好自主防疫；另為鼓勵飼養戶儘早通報疫情，將依撲殺禽隻大小、重量核算相關補償，減少業主損失，補償金額約八成。

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  • 位於壽豐平和地區的一間肉鴨場，也被檢驗出感染H5N6亞型，防疫人員已完成撲殺5098隻肉鴨。（花蓮縣動植物防疫所提供）

    位於壽豐平和地區的一間肉鴨場，也被檢驗出感染H5N6亞型，防疫人員已完成撲殺5098隻肉鴨。（花蓮縣動植物防疫所提供）

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