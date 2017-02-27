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〈北部〉轉彎死亡車禍 苗栗工務段拒勘

2017-02-27

地方盼加裝警示設施

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市濫坑里尖豐路上一處轉彎處，十八日發生死亡交通意外，地方盼相關單位加裝防撞軟桿，並在該路段反射鏡設置閃爆燈。縣議員陳光軒指出，接獲陳情隨即向交通部公路總局苗栗工務段要求辦理會勘，卻得到「沒必要辦」回覆。苗栗工務段值班人員研判，此問題為駕駛超速，承辦員才認為沒必要會勘。

車禍現場明顯還可見煞車痕跡，轉彎處防撞軟桿只剩一根，附近居民說，三年前此處也發生車禍，因駕駛車速快，行駛至轉彎處煞車不及，撞倒電線桿，還賠上一條性命。

警方指出，防撞軟桿原一字排開，卻被撞到只剩一根，由於該處轉彎幅度大，有四線道，道路相當寬，駕駛容易不知不覺速度加快，尤其夜間更是危險。時常接獲部分民眾反映，希望可以加裝相關警示牌，避免憾事再三發生。

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  • 警方指出，防撞軟桿原一字排開，卻被撞到只剩一根。（記者許展溢攝）

    警方指出，防撞軟桿原一字排開，卻被撞到只剩一根。（記者許展溢攝）

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轉彎死亡車禍 苗栗工務段拒勘

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