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〈中部〉櫻木花道跑馬 4700位選手湧進新社

2017-02-27

〔記者李忠憲／台中報導〕有十萬株櫻花的新社區目前已開約四成，報名參加「二○一七新社賞櫻全國馬拉松」的四千七百位跑者，或跑或走，不畏寒冷，一邊欣賞著沿路綻放的櫻花，直呼好美，堪稱是心情最美麗的馬拉松。新社區公所表示，目前正是新社櫻花季，歡迎民眾來賞花吃美食。

新社區風景宜人，盛產的香菇遠近馳名，早成為民眾遊玩的熱門景點，也是台中美麗的山城。九○年代起，當地就開始遍植山櫻花做行道樹，至今已成功種出十萬株山櫻花，並打造出令人驚艷的「新社櫻木花道」，一年一度的新社櫻花季也成為台中的觀光盛事之一，吸引許多民眾到訪。

豐原區體育會為此特別結合馬拉松與櫻花季活動，前年開始在新社舉辦「新社賞櫻全國馬拉松」。昨日清晨，四千七百位參賽選手齊聚新社高中，在台中市副市長林依瑩等人鳴槍後起跑。

除了有專業跑者尋求最佳賽事成績外，許多選手更是頻拿手機一邊跑一邊拍風景及自拍；更有親子組，由父母帶著小朋友沿路走，欣賞櫻木花道的美景。

陳先生說，雖然天氣寒冷，但看到這麼多美麗的櫻花，心情特別好，跑起來也不會累；張小姐也說，為了賞櫻兼運動，她帶著小朋友報親子組，慢慢走在櫻木花道，感覺非常好。

新社區公所說，目前花開約四成，協興街二苗圃林務工作站、區公所周邊、興社街二段、興和產業道路等，都算是櫻花盛開密集處，民眾可考慮到這些地點。另外，新社也有馬力埔彩繪小徑、沐心泉農場、菇神等知名景點及餐廳，民眾不妨規劃一日遊行程，既可賞櫻，又可品嚐優質香菇。

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  • 許多更是全家在路邊停下自拍。 （新社區公所提供）

    許多更是全家在路邊停下自拍。 （新社區公所提供）

  • 參加馬拉松的選手在櫻木花道跑步，心情特別好。 （新社區公所提供）

    參加馬拉松的選手在櫻木花道跑步，心情特別好。 （新社區公所提供）

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