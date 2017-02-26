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〈南部〉東港取締攤販 民批執法做一半

2017-02-26

〔記者葉永騫／東港報導〕屏東縣東港警分局配合鎮公所執行清道專案，連日整頓交通、取締部分路段攤販，由於執法只有部分地區，引發民眾議論，警方澄清，這次的執法是全面性的，不會只做一部分路段。

警方澄清 全面執行

東港警分局近日對東港鎮新生一路等路段進行清道專案，強力取締在路邊攤販，執法行動立即引發強力的反彈，有人批評警方執法不公，質疑華僑市場、中山路、中正路等主要道路警方不去取締，反而取締不是最重要道路的新生一路，有針對特定對象。

網友也對於警方執法標準議論紛紛，有人認為是三分鐘熱度，取締一段時間後又會恢復原狀，有人則希望警方持續下去，真正做到還路與民，並要求民代不要關說，也有攤商則是認為警方在執法時沒有統一標準。

東港警分局表示，執法的路段不是只有新生一路，中山、中正路段都會依法進行，只是時間排定不同，新生一路清道專案完成後，會再執行另一個路段。

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  • 東港鎮新生一路等路段交通混亂，被列為整頓重點。（記者葉永騫攝）

    東港鎮新生一路等路段交通混亂，被列為整頓重點。（記者葉永騫攝）

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