〈南部〉大新營糖鐵建單車道 小月台消失了
2017-02-26
〔記者楊金城／新營報導〕市府都發局推動大新營糖鐵自行車道通廊計畫，將閒置的台糖鐵道活化利用，有助推動觀光和運動人口，目前正施工興建新營到鹽水線糖鐵自行車道，卻出現「小月台消失」了的狀況，讓鐵道迷、糖鐵文史工作者李仲容憂心沿線糖鐵站房、月台不保，呼籲要保留糖鐵文物。
鐵道迷憂沿線糖鐵文物不保
李仲容說，新營到鹽水線糖鐵自行車道剛施工，在新營建業路段糖鐵紅磚造的舊月台不知何時被挖除不見了，在都發局長任內推動糖鐵自行車道的市府副秘書長吳欣修說，糖鐵附屬設施像鹽水車站、新營西太子宮車站、南紙卸鹽台的結構老舊，建置自行車道時都不會更動糖鐵附屬設施。
市府：會保留糖鐵設施
承辦糖鐵自行車道的都發局地景規劃工程科科長劉守禮也回應說，興建糖鐵自行車道工程時原則不破壞現有糖鐵設施等文物，即使小如號誌燈、警示牌都會保留，建業路小月台不是施工挖除的，但從之前施工經驗，台糖也應負起保護糖鐵資產文物的責任。
台糖：紅磚月台可能埋入地下
而台糖新營五分車園區主任吳明城說，新營建業路紅磚月台並不是台糖挖除的，但早期月台早被土石、雜草淹沒，只露出紅磚塊，有可能自然破損或埋入地下，李仲容說，不反對閒置糖鐵建置自行車道，但保留糖鐵文物一定要多方徵詢，保護文物優先。
李仲容說，由台糖新營總廠經岸內到嘉義布袋有三條糖鐵路線，布袋線（前段岸內線）是昔日客運線，旁邊還有新岸內線、原料線（甘蔗、鹽、紙漿），布袋客運線是在民國六十八年停駛，台糖倒數第二停駛的客運線，承載地方歷史記憶和情感，線上除了東太子宮站、鹽水車站獲維護外，其他都待保護。
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