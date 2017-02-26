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〈台北都會〉坪林百年石頭屋 王家後代重砌復活

2017-02-26

花了兩年 用了3位師傅重整

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區公所前一棟近百年傳統石頭屋，原本因為久無人居而荒廢傾圯，面臨拆除命運，屋主後代王寶彩與兄弟姊妹，不捨父親留下的古厝就此消失，決定不惜工本找國內砌石頭屋師傅重組，歷經三位師傅、兩年工時終於完工，外觀氣派宏偉，王寶彩開心地說，看到石頭屋重現光彩，彷彿年幼時在庭院看著父親烘焙茶葉的美好舊時光又在眼前。

原本荒廢被列危樓 公所促拆

區公所前老街入口這棟歷史悠久的傳統閩南式石頭瓦屋，原本荒廢多年被列為危樓，區公所擔心影響民眾出入安全，要求屋主盡快拆除，沒想到屋主女兒、六十七歲的王寶彩和親友決定將石頭屋翻修、恢復原貌。

王寶彩父親王永德曾任坪林區公所民政課長，因為熱心公益、服務鄉里，後來還當選第五屆鄉代會主席，十一年前以八十八歲高齡去世。王寶彩說，童年時常在石頭屋後院看著父親揮汗烘焙茶葉，與家人聊天，是她童年最快樂的記憶，後來子女赴外成家立業，老屋才逐漸荒廢。

王家的石頭厝呈現傳統閩南石頭厝的優雅形式，石頭厝臨街的立面，還有典雅的拱型磚窗及泥塑裝飾，百年來風雨吹打的斑駁痕跡，有無限的歲月滄桑感，老屋側面還有一棵雀榕沿著石壁的縫隙生長，殘根在牆壁中留下美麗的圖騰。

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  • 區公所前兩棟石頭歷史建築對望，造型各有特色。（記者翁聿煌攝）

    區公所前兩棟石頭歷史建築對望，造型各有特色。（記者翁聿煌攝）

  • 王家石頭古厝復舊完工，造型古樸典雅。（記者翁聿煌攝）

    王家石頭古厝復舊完工，造型古樸典雅。（記者翁聿煌攝）

  • 王家石頭屋祖厝過去的模樣。（記者翁聿煌攝）

    王家石頭屋祖厝過去的模樣。（記者翁聿煌攝）

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坪林百年石頭屋 王家後代重砌復活

花了兩年 用了3位師傅重整新北市坪林區公所前一棟近百年傳統石頭屋，原本因為久無人居而荒廢傾圯，面臨拆除命運，屋主後代王寶彩與兄弟姊妹，不捨父…

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