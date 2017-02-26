〈台北都會〉坪林百年石頭屋 王家後代重砌復活
2017-02-26
花了兩年 用了3位師傅重整
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區公所前一棟近百年傳統石頭屋，原本因為久無人居而荒廢傾圯，面臨拆除命運，屋主後代王寶彩與兄弟姊妹，不捨父親留下的古厝就此消失，決定不惜工本找國內砌石頭屋師傅重組，歷經三位師傅、兩年工時終於完工，外觀氣派宏偉，王寶彩開心地說，看到石頭屋重現光彩，彷彿年幼時在庭院看著父親烘焙茶葉的美好舊時光又在眼前。
原本荒廢被列危樓 公所促拆
區公所前老街入口這棟歷史悠久的傳統閩南式石頭瓦屋，原本荒廢多年被列為危樓，區公所擔心影響民眾出入安全，要求屋主盡快拆除，沒想到屋主女兒、六十七歲的王寶彩和親友決定將石頭屋翻修、恢復原貌。
王寶彩父親王永德曾任坪林區公所民政課長，因為熱心公益、服務鄉里，後來還當選第五屆鄉代會主席，十一年前以八十八歲高齡去世。王寶彩說，童年時常在石頭屋後院看著父親揮汗烘焙茶葉，與家人聊天，是她童年最快樂的記憶，後來子女赴外成家立業，老屋才逐漸荒廢。
王家的石頭厝呈現傳統閩南石頭厝的優雅形式，石頭厝臨街的立面，還有典雅的拱型磚窗及泥塑裝飾，百年來風雨吹打的斑駁痕跡，有無限的歲月滄桑感，老屋側面還有一棵雀榕沿著石壁的縫隙生長，殘根在牆壁中留下美麗的圖騰。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
坪林百年石頭屋 王家後代重砌復活
花了兩年 用了3位師傅重整新北市坪林區公所前一棟近百年傳統石頭屋，原本因為久無人居而荒廢傾圯，面臨拆除命運，屋主後代王寶彩與兄弟姊妹，不捨父…
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 捨董座當23年志工 張文亮照耀生命線
- 米嚕咕的占星頻道：2017.2/26～3/4
- 《中英對照讀新聞》Number of marriages hits record low 結婚率創新低
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 兩大隱形關卡 高尺巨蛋高深莫測
- 小模摩鐵開毒趴 警察上門裝昏迷
- 馬克杯貼瘦金體 黃春明諷故宮「文創」最多
- 國安報告打臉川普？ 禁穆令7國家對美無威脅
- 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
- 「世界末日」爆笑點飲料 自爆吃麻辣鍋取暖
- 失聯72年... 一封信重拾台日手帕情
- 趕上第四節 陳子威完美謝幕
- 司改國是會議》瞿海源：過半非法律人與會 帶來好的改變
- 光芒今對海盜 胡智為、張進德無緣對決
- 家家揪嚴爵陪唱 大聊情事
- 帶建照土地打9折 2年仍無人接
- 《自由廣場》無感 無歷史感
- 《健康聚寶盆》勇健老人家 試試紅繩運動練肌力
- 小胖、瑄仔的愛 南英學弟高調回應
- 校長無責！台大教授批 找自己人調查就錯了
- 【私家小傳】 像她這樣的一位老師
- 第28次大三元 魏少快洗紀錄
- 老佛爺怒批梅姨鄙俗廉價 不爽贊助奧斯卡戰袍還要給錢
- 甄珍驚傳腦積水 症狀多為頭痛嘔吐走路不穩
- 不輕言放棄 陳信安：給自己3分鐘
- 大王恰恰三四番 中職聯隊228抗日
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 美巡賽本田菁英賽》潘政琮砸中球迷 二輪並列第五
- 今年暖冬 青梅結果率剩2成 歷年最慘
- 男童囫圇吞棗 棗子卡食道
- 焦點評論》客製化優勢 我軍品外銷空間無限
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT slows transitional justice: Koo
- 《凱撒獎》克隆尼領獎狂放閃 對孕妻喊︰我很愛你
- 阮經天跑車載正妹 脫外套送暖
- 「巴黎已不再是巴黎」川普批移民危安 法總統反駁
- 星期專論》二二八讓台灣進入黑暗時代
- 毒咖啡包 家庭工廠製造
- 很裸露？色色的？ 長頸鹿產子直播險遭禁
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉坪林百年石頭屋 王家後代重砌復活
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分