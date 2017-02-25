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〈中部〉抗流感 中藥保健茶熱銷

2017-02-25

〔記者詹士弘／雲林報導〕禽流感還在燒，民眾人心惶惶，中醫師邱世文表示，不少鄉民詢問他如何提高免疫力，他建議民眾可以魚腥草、金銀草、連翹搭配淡竹葉、甘草、黃耆等藥材沖成茶水飲用，再加上適當運動，可幫助提升免疫力。

邱世文表示，金銀花可清熱、解毒，治風熱感冒，有抗流感作用；魚腥草對某些流感病毒株也有抑制作用；連翹也可清熱解毒，搭配成為保健茶，泡熱水後飲用，對增加身體免疫力有一定功效。

「中藥較難入口，搭配甘草可讓口感變佳。」邱世文說，為避免良藥苦口、喝不下去，所以保健茶中加入甘草讓口感變甘甜，小朋友比較願意喝，加入紅棗、枸杞，也能發揮類似的效果。

邱世文表示，保健茶一包大概可泡六百CC，可當飲料飲用，喝了也沒負擔，藥房一包大約賣卅元，由於禽流感還在流行中，最近又有寒流來襲，熱熱的還很舒服，目前極為熱銷。

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