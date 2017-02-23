〈南部〉樹黨批馬公基地濫砍樹 海軍︰修剪
2017-02-23
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕樹黨共同黨主席冼義哲，在臉書揭露海二廠擅自大規模砍老樹，質疑是因三月三日、四日在海軍馬公基地要舉辦「海軍一○六年敦睦遠航訓練，開放民眾登艦參觀」活動相關的環境前置作業；海軍鄭重澄清是修剪，並非砍樹。
冼義哲表示，有網友匿名爆料舉發，數日前海二廠開始砍樹，長官並指示擴大規模濫砍，數棵高於一層樓的白水木、南洋杉等老樹，被砍得「不成樹樣」，更有幾棵樹徑快卅公分的大刺桐，從地上直接被鋸掉，且爆料網友表示，長官指示廠區內「還要再鋸」。
由於事發地點位於軍營內，無法實地察看記錄，只能憑爆料者冒險提供資訊。冼義哲在臉書上向海軍馬支部指揮官王國忠上校以及海二廠提出三點嚴正呼籲：「立即停止一切砍樹指令與行為，針對事件向澎湖民眾具體說明，針對事件具體檢討處理決策。」
網路上鄉民也紛紛痛批，「真不像話，要到一個地方任職，需要先了解當地情形，何況一棵樹木的成長在澎湖確實不易，真是好大的官威」、「要砍麻煩他們多砍點銀合歡」。
海軍發布新聞稿澄清表示，海軍馬公後勤支援指揮部風濤樓軍官宿舍外種植南洋杉，因長期受到澎湖季風吹襲，導致樹幹傾斜；且因樹根破壞基座，周圍水泥牆已有崩倒現象，由於所處位置在住宿與行走通道，考量人員安全及因應年度防汛期將屆，所以進行樹木修剪，並未破壞樹木生長。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
太平溪第一鐵路橋 拆除重建
台東市太平溪整治工程啟動，馬蘭橋旁的第一鐵路橋開始拆除重建，南王橋到太平橋段河床也展開清淤，縣府建設處表示，工程最浩大的路堤共構計畫預計六月…
網友回應
熱門新聞
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 1日遊開車限10小時、400公里
- 大學申請入學 將延至5月
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- HBL決賽搶票瘋 球迷漏夜排隊
- 自由廣場》旁觀浩鼎案開庭
- 南韓第一蛋欺生 考驗外野手
- 自由廣場》國立臺灣史前文化博物館來函
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 李逸洋：分年逐步終止18％
- 房地合一稅收12.4億 6成5申報「0稅額」
- W飯店命案》10毒催命嗨死小模 土豪哥被求刑12年
- 揭23名士兵遭石化 CIA密件：「外星人」幹的
- 山友建議登山險比照車險 依需求投保
- 報導亂港四人幫 成報陷白色恐怖
- 美聯準會官員：可能必須很快升息
- 票價調漲50元？ 兄弟、桃猿未定案
- 大福彩 頭獎連48摃
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- 冷氣團帶來水氣 水庫稍微解渴
- 〈實現我的旅遊夢〉15歲的幸福之旅─冬戀北海道
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Five charged over party death
- 驚見群魔亂舞 曼曼逃離保命
- 曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
- 升值1.4分 台幣連2升
- GPS抓賊要搜索票？ 日最高院激辯
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 喬治克隆尼鬆口聊準爸爸心情
- 台紙委託書大戰 王貴增開砲
- 左岸+右岸 衫情LV春夏
- 日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
- 講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
- 六月猛攻下身弱 男星作夢遭霸凌
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- HBL 4強激鬥 垃圾話活血
- 琳西蘿涵包頭巾過境遭攔檢
- 拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉樹黨批馬公基地濫砍樹 海軍︰修剪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分