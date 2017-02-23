〈南部〉樹黨批馬公基地濫砍樹 海軍︰修剪

2017-02-23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕樹黨共同黨主席冼義哲，在臉書揭露海二廠擅自大規模砍老樹，質疑是因三月三日、四日在海軍馬公基地要舉辦「海軍一○六年敦睦遠航訓練，開放民眾登艦參觀」活動相關的環境前置作業；海軍鄭重澄清是修剪，並非砍樹。

冼義哲表示，有網友匿名爆料舉發，數日前海二廠開始砍樹，長官並指示擴大規模濫砍，數棵高於一層樓的白水木、南洋杉等老樹，被砍得「不成樹樣」，更有幾棵樹徑快卅公分的大刺桐，從地上直接被鋸掉，且爆料網友表示，長官指示廠區內「還要再鋸」。

由於事發地點位於軍營內，無法實地察看記錄，只能憑爆料者冒險提供資訊。冼義哲在臉書上向海軍馬支部指揮官王國忠上校以及海二廠提出三點嚴正呼籲：「立即停止一切砍樹指令與行為，針對事件向澎湖民眾具體說明，針對事件具體檢討處理決策。」

網路上鄉民也紛紛痛批，「真不像話，要到一個地方任職，需要先了解當地情形，何況一棵樹木的成長在澎湖確實不易，真是好大的官威」、「要砍麻煩他們多砍點銀合歡」。

海軍發布新聞稿澄清表示，海軍馬公後勤支援指揮部風濤樓軍官宿舍外種植南洋杉，因長期受到澎湖季風吹襲，導致樹幹傾斜；且因樹根破壞基座，周圍水泥牆已有崩倒現象，由於所處位置在住宿與行走通道，考量人員安全及因應年度防汛期將屆，所以進行樹木修剪，並未破壞樹木生長。