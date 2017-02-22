〈南部〉展望會助學金 急須你的捐款

2017-02-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新學期開始，對於許多弱勢家庭來說，意味著一筆沉重負擔，展望會開始發放助學金，這學期台南地區需求高達一千七百萬元，受到景氣影響仍有缺口，急需民眾愛心響應捐款。

就讀國小五年級的小如，一家三個兄弟姊妹都是展望會長期關懷的兒童，母親遠從大陸嫁過來，平時只能做一些家庭代工，父親以臨時工為主，微薄的收入僅能支撐一家的基本生活，加上還有年邁的奶奶需要照顧，因此每到新學期開始，三個孩子的教育費往往讓小如父母親愁眉不展。

台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲說，展望會在台南地區幫助近二千三百名孩童，他們都和小如一樣，來自經濟困窘家庭，展望會推動助學行動，除每學期發放助學金，也會視孩童家庭狀況與需要提供生活補助，並定期舉辦許多方案活動，讓孩子們有充足學習資源，幫助每個孩子不要因為家庭經濟因素，而喪失追求夢想的機會，大家共同響應「10000個紅包．10000個契機」助學紅包，幫孩子快樂上學。