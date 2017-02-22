| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉展望會助學金 急須你的捐款

2017-02-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新學期開始，對於許多弱勢家庭來說，意味著一筆沉重負擔，展望會開始發放助學金，這學期台南地區需求高達一千七百萬元，受到景氣影響仍有缺口，急需民眾愛心響應捐款。

就讀國小五年級的小如，一家三個兄弟姊妹都是展望會長期關懷的兒童，母親遠從大陸嫁過來，平時只能做一些家庭代工，父親以臨時工為主，微薄的收入僅能支撐一家的基本生活，加上還有年邁的奶奶需要照顧，因此每到新學期開始，三個孩子的教育費往往讓小如父母親愁眉不展。

台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲說，展望會在台南地區幫助近二千三百名孩童，他們都和小如一樣，來自經濟困窘家庭，展望會推動助學行動，除每學期發放助學金，也會視孩童家庭狀況與需要提供生活補助，並定期舉辦許多方案活動，讓孩子們有充足學習資源，幫助每個孩子不要因為家庭經濟因素，而喪失追求夢想的機會，大家共同響應「10000個紅包．10000個契機」助學紅包，幫孩子快樂上學。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄3攤商展售活禽 最重罰15萬

全台禽流感疫情發燒，高市府採高規格防疫，目前無禽流感疫情，不過近來查獲一起私宰家禽業者，農業局重罰十萬元，另查獲三起零售市場展售活禽，最高將可重罰十五萬元，並發現四家養禽場飼料圍網破損，已要求改善，避…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：〈南部〉展望會助學金 急須你的捐款


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.