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〈北部〉新任交大大隊長 六都最年輕

2017-02-22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局七高階警官異動，昨舉行「卸、新任分局長暨大隊長聯合交接典禮」，其中，桃園市警局公關室主任李建民調任交通大隊大隊長，警大公共安全系五十九期、四十五歲的他是六都最年輕的大隊長，市長鄭文燦表示，桃園市警民比超過一比六百，市府、市議會將持續支持警察勤務繁重加給。

桃園市異動的七位高階警官，南投縣警局局長魏慶賢調任桃園市警局督察長，龜山分局長張維鎮調任平鎮分局長，交大大隊長翁群能調任楊梅分局長，蘆竹分局長蔡鴻義調任龜山分局長，高雄市警局小港分局長楊台興調任蘆竹分局長，刑事局偵八隊大隊長蕭欽杰調任桃園市刑大大隊長，公關室主任調任交大大隊長。

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  • 7位高階警官異動，新任交大大隊長李建民（右），為6都最年輕大隊長。（記者鄭淑婷攝）

    7位高階警官異動，新任交大大隊長李建民（右），為6都最年輕大隊長。（記者鄭淑婷攝）

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