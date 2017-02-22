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〈北部〉友達、華映廢水零排放 市長肯定

2017-02-22

〔記者李容萍／龍潭報導〕市長鄭文燦昨天視察龍潭區的友達、華映公司的廢水全回收處理現況，並參訪友達新建置的「AUO GreenArk水資源教育館」，他表示，兩家公司達成廢水零排放目標的時間已逾一年，代表清淨水域的指標魚種在霄裡溪的數量已有增加，顯示河川水質及生態環境正逐步改善，肯定兩公司善盡社會責任，是「綠色行動」的標竿。

過去十幾年，友達、華映兩大面板廠排放工業廢水均排入霄裡溪，引發新竹縣民、新埔鎮民及環保團體的強烈抗爭，經環保署協調封管，並由桃園市及新竹縣組成聯合監督小組，於前年十二月底共同監督友達、華映公司卅六個月工程改造的執行進度，朝廢水全回收、無製程廢水排放的願景推動。

鄭文燦表示，封管一年多來，桃、竹兩地環保局不定期稽查霄裡溪與其支流的水質監測，目前霄裡溪的水質導電度、氨氮及總磷均已下降，輕度污染水域的指標魚種如台灣鬚鱲的數量都有增加，顯示河川水質及生態環境已漸趨改善。

他說，面板業是高耗水產業，友達公司的用水占桃園市工業用水一．三％，是標準的用水大戶，為能達到廢水全回收、無製程廢水排放的目標，友達設置「廢水全回收零排放系統」，總經費達十一億元，透過生物薄膜過濾回收、電透析等技術，讓工業用水經處理後可回收利用，達到零排放目標，也讓水資源充分利用。

友達的水資源教育館採綠建築設計，設有光電屋頂、儲能設備、空氣動力系統，使用環保建材，鄭文燦表示，教育館提出的環境教育設施場所認證通過後，將可成為桃園市學生科普、環境教育的場所。

而華映公司於廢水處理過程中，採用包括熱交換技術及特殊合成金屬，將廢水多次處理變為清水，讓水資源獲得充分運用，鄭文燦也肯定是減廢、循環、再利用的典範，華映若將廠區申請為環境教育園區，市府也樂觀其成。

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  • 市長鄭文燦（右）參訪友達公司新建置的「AUO GreenArk水資源教育館」。（記者李容萍攝）

    市長鄭文燦（右）參訪友達公司新建置的「AUO GreenArk水資源教育館」。（記者李容萍攝）

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