〈台北都會〉公車亭3.1全面禁菸 最高罰1萬

2017-02-21

〔記者張議晨／台北報導〕台北市衛生局今年一月一日公告北市一一五○處公車候車亭全面禁菸，經三個月宣導，三月一日起將正式展開稽查，衛生局表示，違規吸菸者將依「菸害防制法」最高處一萬元罰鍰，亂丟菸蒂者則依法處一千二百元至五千元罰鍰。但有民眾認為，「禁菸範圍僅限公車亭屋簷下，菸味還是會飄進裡面，禁菸範圍應再大一點。」

亂丟菸蒂 最高罰5千元

北市府厲行戶外空間無菸運動，一○三年公告北市十三條公車專用道，共一五五座候車站臺全面禁菸，並於去年底再將北市卅一所公私立高中職校外人行道也納入禁菸範圍。今年起除候車站桿以外，北市全部公車候車亭，全面實施禁菸政策。

北市公運處副處長尚錦堂解釋，考量公車族等車、遮陽、遮雨多會站在屋簷下，因此無菸候車亭是以候車亭垂直投影面積區為範圍，另外公運處也會不定期派員巡查。

不過，北巿之前雖試辦一一五座公車專用道候車亭禁菸，但衛生局並無實際開罰案例，公車族鄔先生就說，「政府應加強稽查，還給不吸菸者乾淨空氣。」

衛生局健管處長林夢蕙表示，過去公車道都有派員稽查，因禁菸標誌明確，在稽查時並未發現違規案例。

部分公車站牌 下半年試辦

至於無菸候車亭政策是否會擴及路邊候車站桿，尚錦堂指出，因部分一般性站牌位於人行道或私人土地，無法全面性推行，需先蒐集民眾意見，再與衛生局研議，預計下半年會針對部分公車站牌提出試辦做法。

公車候車亭禁菸獲公車族贊同，林姓民眾表示，過去有人在候車亭吸菸她都要躲遠點，或是戴上口罩，未來公權力介入應該能改善二手菸情況。不過也有癮君子認為，「有自覺的吸菸者，本身就會躲離人群抽菸，沒必要多此一舉將候車亭列為禁菸場所。」