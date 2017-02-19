〈南部〉下營一火雞場中鏢 確診高病原H5N2
2017-02-19
〔記者楊金城／台南報導〕禽流感疫情擴大，台南市繼六甲火雞場確診感染高病原H5N6、官田水雉園區驗出H5N6和H5N2後，下營區另一火雞場昨天也確診為高病原性H5N2禽流感，台南市動保處立即全場撲殺二千三百八十八隻火雞，並針對該場、周邊道路與附近公共區域加強噴霧消毒，監測周邊半徑一公里的廿三場養禽場進行採樣。
全場2388隻火雞遭撲殺
下營火雞場飼主在二月十四日發現飼養三個月、每隻重約十二公斤的火雞死了八隻，十五日又死了十八隻，火雞體型大，異常死亡可疑，趕緊主動向台南市動保處通報。
半徑1公里養禽場 採樣監測
動保處立即派員至下營火雞場，發現火雞的腳脛呈現粉紅色的禽流感症狀，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，昨天確診為H5N2高病原性禽流感後，啟動全場撲殺處置。
為防堵疫情擴散，動保處另針對案例場周邊半徑一公里養禽場進行採樣監測，共計廿三場，半徑一到三公里內禽場共計七十四場進行訪視輔導，持續監測三個月，以確定環境中無禽流感病毒存在。
下營火雞場是南市第三例禽流感案例，也是第二場火雞場中鏢，離第一個H5N6案例場的六甲火雞場相距大約三公里，台南市動保處長吳名彬說，飼主一發現畜禽有異常死亡的情形，應主動通報，如確診H5N6，可獲補償八成，確診H5N2可獲補償六成，隱匿疫情則開罰。
為防疫，台南市目前動員環保局及動保處針對南市禽場的周圍公共區域及道路進行全面消毒，各區公所也須在今天完成全市養禽場疫情調查，對每一養禽場分發消毒水加強防疫消毒。
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下營一火雞場中鏢 確診高病原H5N2
禽流感疫情擴大，台南市繼六甲火雞場確診感染高病原H5N6、官田水雉園區驗出H5N6和H5N2後，下營區另一火雞場昨天也確診為高病原性H5N2…
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