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〈台北都會〉山佳車站完工 CK124蒸氣車「逗鬧熱」

2017-02-19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局與台鐵為慶祝百年古蹟「山佳車站」修復完工，昨從彰化機務段請出骨董級的CK124蒸汽火車頭擔任開場主角，載著參加活動的來賓，由樹林站緩緩駛入山佳站，沿途民眾向它熱情招手，兩車站更出現民眾夾道歡迎、爭相拍照的畫面，讓古蹟車站啟用儀式更添丰采。

舊事煤好展覽 鐵道迷驚艷

山佳車站是目前台北、新竹間僅存興建於廿世紀初的車站，民國九十一年指定為新北市市定古蹟，建築外觀仍保有當年日本與西洋複合式建物，風格古樸。文化局規劃「舊事煤好」特展，展出內容包括舊時列車時刻表、鐵道模型、台灣全島地圖及山佳車站藝術創作復刻展示等，展期至四月四日。

新舊火車站並存 全國首創

台鐵局副局長何獻霖表示，復舊完成的「山佳車站」是第二代，目前新舊車站（第二及第三代）並存的方式為全國首創，讓民眾在搭乘火車時，可以撫今追昔，呈現台鐵奔馳台灣的百年歷史風華。

82歲蒸汽火車進場 掀高潮

昨天骨董級CK124蒸汽火車頭冒煙鳴笛抵達樹林站和山佳站時，兩側月台擠滿爭睹的民眾，拿著相機猛拍，黑漆烏亮的火車頭上鑲著紅底金字「CK124」，歷經八十二載的年歲依然老當益壯。台鐵彰化機務段特別派出五位資深技師陪同前來，緊盯各項儀表和壓力計，讓國寶級CK124保持最佳狀態。

文化局昨天特別挑選黃政銓、周凌可擔任山佳站一日站長，十歲的黃政銓本身就是鐵道迷，最喜歡的書是火車圖鑑，看著書本上的CK124活生生就在眼前，非常興奮。大家搭著CK124拖掛著早期的普通車廂，一路搖晃前進，屬於每個人的美好回憶，紛紛湧上心頭。

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  • 山佳舊站（前）與新站併立，為台鐵全國車站首現。（記者翁聿煌攝）

    山佳舊站（前）與新站併立，為台鐵全國車站首現。（記者翁聿煌攝）

  • 國寶級蒸汽火車頭CK124進站，鐵道迷爭相拍照留影。（記者翁聿煌攝）

    國寶級蒸汽火車頭CK124進站，鐵道迷爭相拍照留影。（記者翁聿煌攝）

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