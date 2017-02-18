〈南部〉大寮幼兒園疑虐童 家長、老師互控
2017-02-18
〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區某知名幼兒園驚傳虐童疑雲，家長根據五歲長子指述狀告陳姓老師對兩歲半次子呼巴掌成傷，園方否認體罰，指男童第一天上學臉上就有抓傷。警方介入調查，但園方沒有監視器畫面，被告老師也提出誣告，形成羅生門。
林姓婦人昨天在「爆料公社」PO上圖文，指控某連鎖幼兒園鳳林校區霸凌，出示驗傷單控告陳姓女老師涉嫌傷害，林園警分局下午傳喚陳，她除了喊冤並提告自清。
林婦接受採訪時指出，她前天接小孩子回家後，發現次子臉部紅腫且有抓傷痕，詢問長子得知被陳姓老師呼巴掌，氣得返回幼兒園理論，當下辦理退學，並且報警、驗傷，當夜根據驗傷單載述「挫擦傷」到大寮分駐所提告。
她說，長子在該幼兒園上學正常，因此本月六日也將次子送到該園，十四日她透過手機即時視訊發現次子「走路外八」，致電要求幫換尿布，沒想到助理老師將尿布丟到孩子身旁就離開，十分鐘過去無人處理，後來再打電話園長才幫忙。
幼兒園簡姓主任否認體罰，她表示，該名幼童上學第一天臉上就有疑似蚊蟲叮咬、抓傷痕，陳老師非該班導師，與幼童上課樓層不同，沒機會去打該幼童。簡還說，林婦上午七時廿分就將孩子送到校，當時老師正在接孩子們上學，人手不足才會晚了幾分鐘換尿布。
園方開放媒體拍攝，強調園內有即時視訊，讓家長隨時掌握孩子狀況，不過即時視訊沒有存取，警方正深入追查。
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