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〈北部〉全國運吉祥物「古弟」 春節快閃

2017-02-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府承辦一○六年全國運動會，將在十月廿一日登場，大會吉祥物「古弟」搶先與民眾相見歡，春節期間至縣內各風景區進行快閃活動，引起話題；縣府教育處指出，「古弟」有「good」諧音，以龜山島為意象，採烏龜造型設計，希望彰顯龜兔賽跑中，烏龜所展現的堅毅精神，為全運會代言宣傳。

今年全國運動會訂十月廿一 日至十月廿六日在宜蘭登場競技，屆時將湧入一萬五千多名選手與隊職員，賽項有卅三項，大會吉祥物「古弟」在春節期間密集走遍全縣十二鄉鎮市，快閃與民眾互動。宜蘭市南館市場、冬山鄉歡樂宜蘭年會場等，都能看到「古弟」身影。

烏龜外型 彰顯競賽堅毅精神

「古弟」是宜蘭縣政府請設計公司設計，外型是一隻烏龜，頭綁原住民頭巾，身著原住民服飾，手拿著聖火，製作成人形布偶。縣府教育處指出，接下來將在綠色博覽會、童玩節及各學校校慶活動現身，甚至遠征外縣市，希望藉由親和力的造型，為全運會宣傳。

另，古弟手中的聖火，有龜山島、原民圖騰、綠地及海洋等元素，加上原民服裝意象，代表宜蘭友善熱情，歡迎全國朋友來宜蘭參與盛會。

至於「古弟」的名字，縣府教育處表示，名稱取自英文「good」的諧音，以「選手精湛表現good、大會提供優質服務good及每位來到蘭陽平原嘉賓都有著幸福good」為口號，期許能有一場優質賽事。

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  • 「古弟」於春節期間走訪縣內12鄉鎮，與民眾相見歡。（宜蘭縣政府提供）

    「古弟」於春節期間走訪縣內12鄉鎮，與民眾相見歡。（宜蘭縣政府提供）

  • 全國運動會10月26日登場，大會吉祥物是烏龜造型的「古弟」。（宜蘭縣政府提供）

    全國運動會10月26日登場，大會吉祥物是烏龜造型的「古弟」。（宜蘭縣政府提供）

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