〈南部〉有履歷身價俏 美濃敏豆每公斤破百元
2017-02-07
〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台最大美濃農業專區經濟產值突破十億元，尤以「美濃敏豆」主打產銷履歷驗證，五年來產值飆達一億元，攻佔台灣敏豆市場半壁江山，今年每公斤一度高達二百多元，目前產地價每公斤最高破百元，比批發價多出一倍，在市場一枝獨秀。
美濃農業專區有一千四百公頃，納入美濃敏豆、木瓜等產業，其中美濃敏豆五年來快速崛起，種植面積一百公頃，農業局推動產銷履歷策略奏效，隨著近年來養生風潮，經濟產值從四千多萬元，今年達一億元，有別於夏天南投信義鄉山區，是全台秋冬最大的敏豆產地。
農藥零檢出 盤商搶貨
美濃蔬菜產銷班長蕭士堯種植敏豆十年，堅持參加產銷履歷驗證，讓大家吃到安心無毒的敏豆，不但改用有機肥料，且敏豆從開花到採收期，不使用農藥，創造農藥零檢出紀錄，打響「美濃敏豆」知名度，成為高市首名通過產銷履歷驗證。
蕭士堯指出，「蟲吃完的敏豆剩下才是我的」，分批種植一甲多地，產量比別人少一半，就算被蟲咬、表皮出現黑點，他教育消費者，蟲害是不用農藥，如同黑痣一般，品質不受影響，敏豆還未採收，盤商已大搶貨，深受市場好評。
型農陳憲政與美濃農會契作產銷履歷敏豆，四周搭設防蟲網、地上鋪設抑草蓆，減少雜草叢生、降低病蟲害，搭配微生物防治，友善耕作、改善環境，種出敏豆品質好，每公斤逼近百元，成為市場銷售主流。
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