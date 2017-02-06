〈台北都會〉光雕秀+人氣藝人 中山堂復古又嘻哈

2017-02-06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○一七台北燈節昨邁入第二天，除了在主展演區還有一場日本知名人氣團體WORLD ORDER加碼演出之外，晚間八點在中山堂，還有新生代人氣歌手李英宏和知名DJ Gin的特別演出，光雕製作團隊更專門為這場潮流秀打造僅此一場的光雕動畫，讓夜晚的中山堂復古又嘻哈。

日本知名人氣團體WORLD ORDER以動作精準的機械舞聞名。昨晚七時十五分，WORLD ORDER出其不意地從捷運西門站六號出口登場並穿越人群，六人一身西裝打扮，搭配獨樹一格的機械舞蹈風格，讓現場民眾驚呼連連；WORLD ORDER共表演三個橋段，讓現場上萬民眾大飽眼福，包括兩段團體演出以及一段個人演出，民眾也紛紛拿出手機拍照，留下難忘一刻。

而鄰近的中山堂也在八時左右，由新生代人氣歌手李英宏和知名DJ Gin接力展演獨樹一格的台語搖滾樂結合3D光雕秀的表演，掀起台北燈節另一波高潮；李英宏去年以風格獨特的一曲《台北直直撞》闖出名號，更入圍金音獎的最佳新人獎和最佳嘻哈專輯。光雕變幻搭配李英宏獨特樂音，在古蹟中山堂展開一場視覺與聽覺的魔幻饗宴，不少民眾隨著節奏搖擺，氣氛熱烈。