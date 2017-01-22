〈北部〉吳念真、范范 情義相挺聖母醫院

2017-01-22

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕天主教靈醫會羅東聖母醫院馬仁光紀念大樓竣工，導演吳念真、歌手范瑋琪都義不容辭協助募款，昨天竣工典禮兩人都到場祝賀，范瑋琪說：「有說不出的激動。」

「羅東聖母醫院要你做什麼，你都要答應。」因為父親的一句話，導演吳念真全心全力幫醫院拍攝募款影片，他說，親人都曾接受聖母醫院幫助，很開心可以為醫院做點小小事情，之前主持節目時，就到聖母醫院拍攝過，希望台灣人知道它。

「他們（神父、修女）比台灣人了解台灣人！」吳念真當初拍攝節目時，修士曾對他說，台灣人很奇怪，為什麼要讓老人去住山上？誰說老人喜歡住在山上？把老人送到山上時，他們心裡在想的是，「你是要叫我去死了」，雖然他們是外國人，但比台灣人更了解台灣人。

吳念真說，聖母醫院未來需要什麼請講一聲，他會盡量用他的力量幫忙。

歌手「范范」范瑋琪擔任老人醫療大樓的代言人，不但協助錄ＭＶ，也曾將演唱會酬勞捐作建樓經費；她說，身為音樂人有時候不知道怎麼幫助需要幫助的朋友，很謝謝聖母醫院給她機會，一同參與醫療大樓的完成，她相信是神的安排和帶領，站在這裡有說不出的激動。