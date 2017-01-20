快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
〈南部〉府城走春 看表演、遊水庫
2017-01-20
〔記者劉婉君／台南報導〕台南各旅遊景點春節推出豐富活動，邀請民眾來走春！觀光旅遊局邀民眾到「雙埤」德元埤及葫蘆埤遊賞，欣賞表演，烏山頭水庫風景區、虎頭埤風景區也有大型幻術秀及奇幻泡泡秀等，雲嘉南濱海國家風景區則推出集章送好禮活動，邀民眾走訪嘉義、台南六處指定景點，集章換住宿優惠券。
一月廿八日至二月一日春節期間，觀旅局在德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園風景區規劃「愛你一起、迎接奇雞」活動，有街舞、魔術秀、氣球達人、水晶球、爵士鼓、吉他、長笛KB表演等，還有開幕好禮限量送，「雙埤」並有以雞為主題的佈置，雞蛋座椅取諧音要讓民眾「有雞可乘」，營造歡樂氛圍。
烏山頭水庫風景區舉辦「『雞』祥如意烏山頭，迎春賞花做伙來」系列活動，邀請羅賓與盛保羅魔術劇團、泡藝師黃兆群表演，包括大型幻術秀、非洲軟骨功和奇幻泡泡秀，邀請民眾入園賞花、看表演。
烏山頭水庫風景區「禁航」廿七年的遊艇，也重新啟航，由太陽能水上觀光遊艇「西拉雅一號」、「西拉雅二號」載遊客一覽水庫風光，拜訪早期電影拍片場景「夢之湖」等私房景點。
雲嘉南濱海國家風景區管理處與富驛酒店集團合作，推出雲嘉南景點集章送好禮活動，即日起只要參觀嘉義布袋高跟鞋婚禮教堂、布袋好美里戶外美術館、北門水晶教堂、北門井仔腳瓦盤鹽田、七股台灣鹽博物館、四草綠色隧道等，集滿三個章以上，就可兌換限量的住宿優惠券。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》就不怕台灣人生氣
中國領導人不覺得吃台灣人夠夠嗎？狂妄自大就在那一句「不讓台灣參加美國總統就職典禮」中，流露無遺。打從何時台灣成了他的跟班？喊東喊西之外，還極度對我國總統不尊重地說甚麼「考卷尚未作答」的話，彷彿可以指揮…
網友回應
熱門新聞
- 月入200萬卻犯強盜罪 入監懊悔兒子不認得他
- 歐巴馬發出最後一道軍令 轟炸利比亞的IS營地
- 電力大戶多花錢認購綠電 彰縣竟出現這種特別戶
- 四葉草護愛犬 來台工作最想牠
- 挺進南海牽制中 日廉售中古武器
- 《中英對照讀新聞》D.C. hotels were expecting an inaugural booking frenzy. Instead they’ve got vacancies－華府飯店原本期待就職房熱潮。結果卻乏人問津
- 分手撕破臉！ 杜蘭特狂飆40分 比下魏少大三元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Details of pension proposal unveiled
- Uber、小黃合作 2月推UberTAXI
- 中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
- 疑涉弊案 廣大興案「洪大姊」請回、夫收押
- 響應政策 摩斯漢堡暫不漲
- 新生女力 坦誠出封頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau rejects ‘match-fixing’ speculation
- 精品帶愛侶 遊私房巴黎景點
- 年金年資可攜式 方便轉任不同職域
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉勿忘美國利用台獨的往事
- 《袖珍時尚、微型魅力》5
- 年金改革 公教月退領7成在職所得
- 一週2蔬食 減負擔愛地球
- 自由廣場》又拿香蕉比太陽花
- 新加坡公開賽》林文堂、詹世昌 首日落後6桿
- 川普抵華府準備就職 美國將進入新時代
- 20日就職 川普演說 全球屏息以待
- 德黑蘭舊高樓塌 市長：逾20消防員罹難
- 美F-35B飛抵日本
- 《袖珍時尚、微型魅力》2
- 自由廣場》泰豐不管桃園人有多火？
- 消防「毒﹜班長 作法驅魔又偷車
- 凱特自信丰采 衣衣記錄
- 李李仁跳船險滅頂 拒拍危險戲
- 人力仲介兩手賺 毒控邊緣人榨乾
- 馬丁《沈默》謝台灣圓夢 侯孝賢爆《聶隱娘》牽線
- 興富發未卜先知？ 豪宅真的變75折
- 全台排隊名店／椅子卡位、凌晨來排… 黃牛賺價差 肥了店家苦了社區
- 台鐵工會釀休假 春節恐少千人
- 微小說 愛
- 挑戰百岳追夢 癌嬤重生
- 洗腎洗到手腫發黑 可能是中心靜脈阻塞
- 去年營收獲利雙高 中磊今年更好
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉府城走春 看表演、遊水庫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分