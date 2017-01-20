〈南部〉府城走春 看表演、遊水庫

2017-01-20

〔記者劉婉君／台南報導〕台南各旅遊景點春節推出豐富活動，邀請民眾來走春！觀光旅遊局邀民眾到「雙埤」德元埤及葫蘆埤遊賞，欣賞表演，烏山頭水庫風景區、虎頭埤風景區也有大型幻術秀及奇幻泡泡秀等，雲嘉南濱海國家風景區則推出集章送好禮活動，邀民眾走訪嘉義、台南六處指定景點，集章換住宿優惠券。

一月廿八日至二月一日春節期間，觀旅局在德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園風景區規劃「愛你一起、迎接奇雞」活動，有街舞、魔術秀、氣球達人、水晶球、爵士鼓、吉他、長笛KB表演等，還有開幕好禮限量送，「雙埤」並有以雞為主題的佈置，雞蛋座椅取諧音要讓民眾「有雞可乘」，營造歡樂氛圍。

烏山頭水庫風景區舉辦「『雞』祥如意烏山頭，迎春賞花做伙來」系列活動，邀請羅賓與盛保羅魔術劇團、泡藝師黃兆群表演，包括大型幻術秀、非洲軟骨功和奇幻泡泡秀，邀請民眾入園賞花、看表演。

烏山頭水庫風景區「禁航」廿七年的遊艇，也重新啟航，由太陽能水上觀光遊艇「西拉雅一號」、「西拉雅二號」載遊客一覽水庫風光，拜訪早期電影拍片場景「夢之湖」等私房景點。

雲嘉南濱海國家風景區管理處與富驛酒店集團合作，推出雲嘉南景點集章送好禮活動，即日起只要參觀嘉義布袋高跟鞋婚禮教堂、布袋好美里戶外美術館、北門水晶教堂、北門井仔腳瓦盤鹽田、七股台灣鹽博物館、四草綠色隧道等，集滿三個章以上，就可兌換限量的住宿優惠券。