〈北部〉學測遇冷鋒 充電式懷爐禁入場
〔記者簡惠茹、王峻祺／綜合報導〕一○六學年度大學學科能力測驗將在今、明兩天舉行，由於正巧碰上強烈冷氣團來襲，氣溫一路下滑，急凍威力不輸「寒流」，試務中心提醒考生注意保暖，可攜帶傳統「非」電子式暖暖包，充電式的懷爐及暖暖蛋，因有通訊疑慮，嚴禁帶進考場應試。
宜蘭氣象站預測大考兩天宜蘭最低溫攝氏十一度，試務中心指出，考生可戴圍巾，不能戴耳罩和帽子，帽子非戴不可的話，每一節都要經過監試老師檢查。此外，手機、智慧型穿戴裝置、電子通訊器材都不能帶進考場，一旦被發現夾帶違規物品進試場，最少扣一級分，如果情節嚴重該科零分計分。
宜蘭試場設於國立宜蘭大學，宜蘭考區試務中心指出，宜蘭考區今年學測考生人數兩千四百七十九人，試場六十二間，特殊考生七人，考生如果忘記攜帶准考證，請持有照片的身分證件，到教穡大樓二樓試務中心申請補發。
花蓮考區共有一千八百六十五人報考，包括四名特殊考生，試場分別設於「花蓮高中」及「海星高中」，二校今各派出百名志工，提供環境、交通及醫護服務。
花蓮考場昨日下午開放查看，不少家長陪同孩子前往「試桌椅」，許多考生反應桌椅搖晃問題嚴重，海星高中聞訊後，立刻加裝墊片或更換，總計累積數十張，盼讓考生能夠安心應試，校方貼心舉動，還引起大批學生直呼「揪甘心！」
花蓮帝君廟代理主任委員羅貴允說，考生及家長們昨也趕在應試前一天，將准考證影本綁上乖乖、旺旺仙貝等餅乾祭拜，還有人拿著蔥、蒜祈願「聰明」、「凍蒜」，希望能夠求得好考運。
試務中心表示，考試開始二十分鐘後不能入場，考滿六十分鐘才能離場，第一天上午考國文、下午數學和社會測驗，第二天上午考英文，下午自然測驗，考生應備妥黑色2B鉛筆、黑色原子筆、橡皮擦、尺等應考工具。
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